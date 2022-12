La filla de Pablo Picasso i de Marie-Thérèse Walter, Maya Ruiz-Picasso, ha mort aquest dimarts als 87 anys, segons un comunicat transmès a l'agència France Presse per l'advocat francès de la família, Richard Malka. "Maya Ruiz-Picasso ha mort afablement aquest matí envoltat de la seva família", expressava el document.

Reconeguda com una experta en l'obra del seu pare, Maya Ruiz-Picasso va protagonitzar diverses importants donacions del llegat del pintor a l'Estat francès. L'última data de setembre de 2021, quan el Museu Picasso de París va anunciar la recepció de nou obres d'art. El Museu celebra precisament en l'actualitat dues exposicions dedicades a Maya, sobre aquestes donacions i sobre la relació amb el seu pare.

Maya Ruiz-Picasso va néixer el 5 de setembre de 1935 als afores de París, fruit de la relació de Picasso amb Marie-Thérèse Walter, un dels seus grans amors, a la qual havia conegut vuit anys abans. Casada amb Pierre Widmaier, exoficial de Marina, va tenir tres fills: Olivier, Richard i Diana. Maya era la primera filla de Picasso, que ja tenia un fill, Paul (1921, mort el 1975) del seu matrimoni amb Olga Jojlova. Maya va ser la musa en nombroses ocasions per al pintor malagueny, tant per a pintures com per a escultures. Destaquen una sèrie de retrats d'ella en l'època plenament cubista del pintor, el 1938, com la tela Maya à la poupée (Maia amb vaixell, en català).