De Brahms al Fum, fum, fum, tot té el seu lloc en el Concert de Nadal de la Coral Escriny de Santpedor. En aquest cas, fer servir la paraula tradicional per adjectivar la cita no és sobrer perquè la trobada dels cantaires amb el públic assolirà aquest diumenge 54 anys, una xifra que certifica el llarg recorregut transitat per una formació que dirigeix Marc Reguant des del 2009.

«Volíem fer un treball de cant a cappella per ajudar a fer créixer el cor», explica Reguant, donant així una pista sobre la idiosincràsia de la proposta que es podrà gaudir el dia de Nadal al convent de Santpedor, la localitat natal del grup. «El repertori és gairebé tot sense acompanyament musical, tret de les tres darreres -El Petit Vailet, Fum, fum, fum i El dimoni escuat- que són per a cor mixt i piano amb els arranjaments d’Albert Guinovart. Davant les tecles hi serà Mònica Ramírez per acomiadar la vetllada al costat dels cantants.

«Quan un cor canta a capella i, per tant, està sol, hi ha qüestions d’afinació, d’articulació, ... que són responsabilitat seva exclusivament», afegeix Reguant: «no et pots arrepenjar en la part instrumental, i per tant has de posar en joc tots els recursos tècnics i musicals que tens al teu abast».

L’acústica del Convent -«molt bona», apunta el director- embolcallarà un concert amb dues parts diferenciades. En la primera sonaran peces del repertori romàntic amb autors com l’alemany Johannes Brahms, el txec Leos Janacek i el francès Gabriel Fauré. A continuació, en un registre ben diferent, l’Escriny cantarà quatre temes de tres compositors bascos contemporanis, Gabriel Olaizola, Eva Ugalde i Josu Elberdin.

Després del descans de la mitja part, el concert continuarà amb un to «més nadalenc», tal i com explica Reguant. Primer sonaran John Taverner, Manuel Oltra, Franz Grüber i John Rutter i, després, les tres nadales catalanes esmentades anteriorment. «La sonoritat dels temes cantats a capella és molt bonica», indica el director de la formació santpedorenca, que cada any per aquestes dates presenta al públic un format de concert diferent.

Un cop superada la pandèmia, que no va motivar la suspensió de la trobada però si l’adaptació a les restriccions imposades per la situació sanitària que s’estava vivint, torna el concert dins al Convent. Una convocatòria amb més de mig segle d’història que es va preestrenar dissabte a l’església parroquial de Prats de Lluçanès a benefici de la Marató de TV3.