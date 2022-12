Un grup d’artistes fa els seus particulars exercicis ignasians a Manresa

Talment com creients disposats a seguir la petjada de sant Ignasi, un grup d’artistes plasmen al Casino de Manresa la seva particular interpretació dels Exercicis Espirituals del místic. Comissariada pels manresans Oriol Fontdevila i Oriol Vilanova, el darrer també implicat en el projecte com a creador, l’exposició aprofundeix en la idea de l’exercici a partir de conceptes ignasians com la llum, la relació amb Déu i l’ascetisme amb un distanciament laic.

«La sala és com un gimnàs», indica Fontdevila per definir amb una metàfora l’encontre de diversos creadors que s’exerciten en un mateix espai, que Vilanova va despullar d’elements superflus. El mateix que va fer Ignasi de Loiola amb la transformació experimentada en l’estada de prop d’un any a Manresa entre el 1522 i el 1523.

«La mostra és un cúmul de circumstàncies, perquè l’artista Pedro G. Romero va comentar un dia a l’Oier Etxebarria, que és d’Azpeitia com Ignasi, com és que no havia fet res sobre ell, i ell ho va comentar a l’Oriol pel fet de ser manresà, i l’Oriol m’ho va comentar i vam pensar que podríem posar-nos-hi», comenta Fontdevila: «En certa manera també va ser una descoberta de la grandesa del personatge en la cultura occidental».

A l’exposició hi ha un treball de Rubèn Verdú que uneix el sant, que va abandonar la roba militar i es va vestir amb un sac, amb l’avantguardista alemany Joseph Beuys, que el 1966 va realitzar l’acció Manresa a Dusseldorf, inspirada en l’espiritualitat ignasiana. Etxebarria, per la seva part, se centra en la «loqüela», una paraula que va utilitzar Ignasi de Loiola en el seu Diari espiritual per referir-se a una deficiència lingüística consistent en l’escolta de la paraula divina sense comprendre’n el significat. «Ignasi explica que va veure Déu i, en no entendre què li deia, va plorar», apunta Fontdevila.

Oriol Vilanova és un col·leccionista compulsiu de postals, com ell mateix reconeix, que compra sovint als mercats de segona mà. Al Casino, en aquesta ocasió, exhibeix només els postalers, tènuement il·luminats. «El buit conté totes les postals possibles», explica el manresà: «Ignasi es va desfer de totes les pertinences, la idea és la mateixa». Patrícia Dauder, per la seva part, projecta una sèrie de flors per «captar com la llum travessa la matèria», talment com al de Loiola se li van obrir els ulls a l’enteniment.