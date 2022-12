Ara fa tres anys, l’escriptora noruega Vigdis Hjorth va irrompre com una exhalació amb «La herencia», tota una bomba que va fer saltar pels aires no només el panorama literari del seu país sinó també la seva pròpia família. Una temàtica, la dels llaços trencats, que reprèn a la seva darrera novel·la.

És difícil esbrinar on fa més fred, si als fiords i als carrers noruecs que recorre la protagonista de ¿Ha muerto mamá? o en el si d’una família tan aparentment anodina com irremeiablement esquerdada des de l’arrel. Trenta anys després del seu últim contacte amb els seus, Johanna, una pintora que, superada la trentena, va abandonar llar i parella per volar als Estats Units i iniciar la seva carrera, torna a la seva ciutat natal amb motiu d’una exposició retrospectiva. Una mostra, però, que la durà a enfrontar-se als silencis acumulats des de la seva infància i viure amb el record d’una mare feta més a partir de retalls borrosos que no pas de records reals.

A partir d’una trucada no resposta, la protagonista desplega una trama amb ressonàncies biogràfiques –Hjorth fa dècades que no es parla amb la seva mare– que desgrana en una espiral constant d’anades i vingudes i un relat construït a partir de l’acumulació de detalls i imatges corprenedores.