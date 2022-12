Dir el seu nom, mostrar quina cara feien. Treure-les de la llista infame de l’oblit i posar-les en la de les figures visibilitzades; de ser ignorades a reivindicades. Són 20 + 1 pioneres. El cas de Nativitat Yarza, alcaldessa abans que cap altra dona a Catalunya arran de les eleccions del gener del 1934, és el punt de partida de l’homenatge a les mestres republicanes creat -i estrenat dijous a l’Aurora d’Igualada- pel potent duet que formen l’igualadí Joan Valentí, Nan, i el manresà David Pintó.

El muntatge La primera ens parla del temps en què les dones van votar per primer cop i d’uns anys en què va semblar que una societat millor era possible. Radicalment compromesos amb l’ofici teatral, Valentí i Pintó convoquen un cop més el públic al retrobament i la defensa d’uns valors i uns ideals democràtics i republicans. Seguint l’estela de Mort a les cunetes i Molotov, tornen a la memòria històrica per bastir una peça que vol fer justícia. La premsa reaccionària no va encaixar gaire bé que Yarza, nascuda a Valladolid però emigrada de petita, fos escollida a Bellprat, fins el punt que el Diari d’Igualada va publicar una columna titulada «La primera alcaldessa catalana ... és castellana». Tan lluny que ens queda i tan proper que ens sembla.

Valentí és de nou el demiürg que reviu els morts i els aplega a l’escenari per viatjar endavant i enrere en el temps a fi de posar l’espectador en antecedents fins arribar al moll de l’os del missatge inscrit en el text. L’intèrpret igualadí encarna diferents personatges al llarg d’una peça que s’inicia amb un retrocés a aquella escola franquista masclista i catalanòfobia per retrocedir després a l’experiència republicana que va expulsar de les aules el pes de l’educació religiosa i va mantenir el català tot i la precedent experiència de la dictadura de Primo de Rivera.

L’espectacle no perd mai de vista el trajecte biogràfic de Nativitat Yarza en un relat que permet fer l’exercici de les comparacions: quants professors no se sentiran identificats amb el mapa on Valentí va apuntant els nombrosos destins on la futura alcaldessa va oficiar de mestra abans d’obtenir la plaça de Bellprat. Paral·lelament, van ocupant l’escenari uns rètols amb els noms de dones que van ser les primeres en feines reservades als homes, i així la reivindicació de Yarza esdevé un tribut a una generació que la guerra va escapçar. La primera s’erigeix en un espectacle amb una alta dosi de teatre documental tan ben executat com necessari.