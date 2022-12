«Cal exigir als polítics que facin alguna cosa per la llengua»

El projecte literari i vital que el poeta i músic Celdoni Fonoll (Calaf, 1944) va iniciar fa una dècada compleix un nou capítol amb Vull la llum! Dietari 2021. Un recorregut molt personal ple de referències socials i culturals per un (altre) any intens.

Com recorda els inicis del 2021?

Més assossegat que no el primer any de la pandèmia, però sense abaixar la guàrdia. Màscara, vaccinació i anar amb peus de plom.

El títol vol dir que mai ha perdut l’esperança en temps de foscor?

«L’esperança mai no descansa», cantava Espinàs en una cançó de fa anys. Vull la llum de la justícia, de la llibertat, malgrat tots els malgrats, totes les claudicacions, totes les renúncies, tot el fum dels qui haurien de donar llum.

Quan creu que podrà escriure que Catalunya és independent?

En el nostre gran Primer d’Octubre del 2017 tenia l’esperança que ara, cinc anys després, ja seríem independents. Les coses han anat com han anat: repressió, rendició, etcètera. Però jo no em rendeixo ni defalleixo i en som molts. «La persistència és la mare de la independència», diu si fa no fa un adagi, oi? No sóc endeví ni polític, gràcies a Déu! Sóc de la gent de baix. Faig versos i no fa pas gaire vaig escriure això: «Catalunya serà ... Deien: Catalunya serà cristiana o no serà.

Diuen: Catalunya serà d’esquerres o no serà. Dic: Catalunya serà independent o no serà. Redic: Catalunya serà catalana o no serà. He dit».

Encara es mobilitza.

Ha baixat una mica la gent de les concentracions setmanals de la plaça de la Vila de Gràcia i de la plaça del Rei de Barcelona que és on vaig. (També he anat alguna vegada a «Meridiana Resisteix», a Enriqueta Gallinat i darrerament vaig cada dos dimarts davant de Laietana, 43). Hi ha gent que es cansa, què hi farem! Jo també em canso de vegades, però penso en allò que em deien de petit a casa: «Els cansats fan la feina.»

Sigui com sigui quan hi ha de ser, la gent hi és. Tan sols cal recordar les darreres grans manifestacions de l’ANC: Onze de Setembre, Primer d’Octubre, 6 de desembre. La contundència, la voluntat, la denúncia, la resistència, l’esperança són les mateixes de sempre.

Vaig veure manifestants protestant i fins i tot xiulant -jo no vaig xiular- discursos buits i repetitius de determinats personatges a la manifestació del Primer d’Octubre a l’Arc de Triomf de Barcelona, però es va fer un silenci absolut, total, ni les fulles dels arbres es movien, quan a la pantalla va aparèixer i va parlar el MHP Carles Puigdemont. La gent sap quins són els seus líders.

En l’entrada del 14 de febrer, dia de les eleccions catalanes, fa una crida a caminar cap a l’objectiu comú. Decebut?

Detesto la partitocràcia sectària. No he militat mai a cap partit, tot i que en determinats moments he estat simpatitzant i he donat suport a partits que m’ha semblat que lluitaven per la independència. El meu partit és la independència de Catalunya. Amb la Lloll som de l’ANC, d’Òmnium, de Plataforma per la llengua i del Consell de la República.

Encara passeja pel parc Güell.

És un pulmó que tinc a prop d’on visc, d’on vivim amb la Lloll, a Barcelona. Hi anem pràcticament cada dia, i ja fa anys d’això, a caminar amb pas ben lleuger. Fem esport, fem salut i ens dóna vida i ànim el fet de respirar la natura tot caminant pel màgic parc gaudinià. Però darrerament no entrem al parc tant com abans i caminem més pels afores fins al mirador de Joan Sales que és al capdamunt del parc, davant de l’escola Virolai. Des d’allà veiem Barcelona, Montjuïc i la mar «que sempre recomença», tal com diu Valéry a Cementiri marí. El parc és infestat de turistes.

Una de les seves grans preocupacions és el català. Com ho veu?

Amb intranquil·litat, però sempre amb esperança. No fa gaires dies un amic em va fer arribar un vídeo on una nena refugiada ucraïnesa que feia mig any que vivia a Catalunya, recitava versos de Nadal prou llargs en un bon català. Quants n’hi ha que fa anys i anys que viuen a Catalunya i no saben ni volen dir «Bon dia»? Tot és qüestió de voluntat. M’agrada i dono tot el suport a la campanya «No em canviïs la llengua» de Rosario Palomino, catalana nascuda al Perú, tal com es defineix ella.

Cal, sobretot, empènyer per tal que el jovent no abandoni la llengua catalana. Una amiga professora d’institut, m’explica, esga- rrifada, com tracten la llengua catalana al seu institut. Poca llengua i molt malmesa. Això desespera, i cal exigir als responsables polítics que facin alguna cosa per tal de capgirar aquesta situació.

Cita sovint en Jordi Badia, de Callús. Quin vincle tenen?

És el gran salvador dels mots. Recomano del tot el seu darrer llibre Salvem els mots, també els seus piulets sobre llengua catalana, i llegir VilaWeb, el diari que escriu més bon català, i del qual l’estimat Jordi és el lingüista.

És molt crític amb els mitjans públics del país.

La llengua de la majoria de mitjans de comunicació és prou millorable. Hi impera la desídia i tot sovint la fan anar a puntades de peu. Sóc partidari d’una llengua «viva, però sana», tal com deia Pere Calders.

Una de les males notícies de l’any va ser la mort de Jordi Fàbregas. Quina relació hi tenia?

Vaig començar la meva feina de recitador compartint actuacions amb el Grup Coses, del qual l’enyorat Jordi n’era l’ànima. Els feia, diguem, de teloner i això va durar un any i mig o dos. L’amistat amb els Coses -el Ton Rulló, el Miquel Estrada, a més del Jordi- va ser molt forta i sempre els he agraït que, de bracet amb el món de la cançó, jo, que al començament feia una feina tan insòlita com era dir versos -de mica en mica vaig fer cançons i a poc a poc vaig cantar més que no pas recitar- em pogués obrir un cert camí en el difícil món de la cançó catalana. Amb el Jordi sempre ens vam estimar i jo anava de tant en tant al CAT de Gràcia, al Tradicionàrius, la seva grandíssima obra, on fins i tot vaig presentar dos llibres. D’ençà de l’acabament de l’any 2017 compartíem concentració els dilluns pels presos, exiliats i represaliats polítics a la plaça de la Vila de Gràcia. Ell n’era la força musical. Les darreres actuacions públiques les va fer amb la Lloll i amb mi, a la plaça de la Vila el dia 21 de desembre de 2020 i el 30 del mateix mes a la plaça de Sant Jaume de Barcelona: jo hi vaig recitar «Ho sap tothom i és profecia», de Foix, i la Lloll va cantar-hi «El rabadà republicà», una versió seva de la coneguda cançó nadalenca. El Jordi ens hi va acompanyar amb guitarra i harmònica. Al dietari s’hi poden sentir aquestes actuacions, amb el codi QR. Va ser un cop molt dur la mort del Jordi. Encara no me’n sé avenir. Cada dilluns ens veiem amb l’estimada Lola Capdevila, la seva companya, a la concentració per la llibertat a la plaça de la Vila de Gràcia.