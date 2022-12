El meu primer Nadal al Kursaal: El Jan i la Júlia debuten per tercer cop

La tercera generació d’intèrprets que encarnen el Jan i la Júlia en l’espectacle El meu primer Nadal al Kursaal ha batut un rècord abans de començar la feina: catorze de les quinze sessions programades per a l’estrena de la Núria Masip (Monistrol de Montserrat, 1998) i el Max Navarro (Premià de Mar, 2002) com a protagonistes ja estan exhaurides. En el moment d’escriure aquestes línies, només quedaven entrades per una de les funcions del 3 de gener.

«Portem tot el desembre assajant», expliquen els dos joves intèrprets que agafen el relleu de la Gina Gonfaus i l’Andreu Mauri, qui, al seu torn, en la complicada i pandèmica edició de l’any passat van suplir la Sílvia Blavia i l’Albert Ruiz, ànimes sobre l’escenari d’una proposta ideada per Cristina González i dirigida per Sílvia Sanfeliu. Al costat de les tres parelles, sempre fidels a la cita, el trio instrumental integrat per David Sisó (direcció musical i piano), Ernest Larroya (bateria) i Alexis Cabrillana (baix).

Els dos nous personatges van arribar al Kursaal per vies diferents. «Jo vaig fer el càsting de l’any passat», explica Masip, que tot i la seva joventut no és el primer cop que trepitja les fustes del teatre, ja que va participar en el Fem Òpera i la Nit de Musikaals. L’artista bagenca també ha fet de figurant en òperes del Liceu, canta en orquestres i recorda els concerts de Nadal en els que va participar com a alumna del Conservatori Municipal de Música de Manresa.

El trajecte des de la vila costanera de Premià fins al Kursaal ha estat pel Max Navarro diferent al de la seva companya escènica: «jo no coneixia el Kursaal, no hi havia actuat mai, però el David Pintó em va veure i em va recomanar per fer de Jan». El maresmenc es va iniciar en el camp professional fa un any i mig i ha treballat en projectes com Des de mi ventana, amb direcció del cardoní Dídac Flores.

El muntatge del Kursaal, que s’adreça a infants d’1 a 6 anys, presenta dos germans que preparen la decoració nadalenca de casa seva aprofitant que els seus pares han sortit. Com cada any, arriba un moment en que els menuts espectadors gaudeixen de l’oportunitat de participar activament en una proposta que inclou una desena de temes musicals.

«Tenim vídeos amb les actuacions dels qui ens han precedit, però no els volgut veure», explica Masip, mentre que Navarro afirma que «no volem imitar ningú i tampoc fem un paper de nens, estrictament parlant, volem trobar el nostre nen interior».

L’edat fa que l’actitud del públic sigui imprevisible, però els intèrprets tenen clar que «no som monitors d’esplai» i si un nen se surt del guió abans d’hora caldrà «no trencar el personatge» per tornar la tranquil·litat a la funció. «Cal enfocar-ho tot des del joc», diuen.

«És un projecte molt especial», reconeix Masip. A raó de 120 assistents per sessió, el seu debut com a Júlia el veuran uns 1.700 petits i grans espectadors.