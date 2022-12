El dibuixant Galdric Sala Descals (Sant Fruitós de Bages, 1970), autor de l’acudit gràfic diari de Regió7, ja fa temps que tenia ganes de fer «un conte destinat als nanos i les nanes, que potser no és el meu públic majoritari, però per mi és el millor. Són superexigents però, alhora, superagraïts». El què li rondava pel cap és que havia de ser «alguna cosa de Nadal, perquè és una època de molta màgia per a ells». I el resultat és L’accidentat viatge dels tres Reis d’Orient, publicat per Parcir Edicions Selectes, que es presentarà aquest dissabte, a les 12 del migdia, a la llibreria Parcir, al carrer Guimerà, 74, de Manresa.

Sala ja ha creat il·lustracions per a altres contes infantils, com On són les nostres abraçades? que va signar amb Gemma Sanllehí i Vanesa Buenache arran del confinament per la covid; la sèrie dels gegants Sala i Ricardis, amb Rosa Camprubí i Pep Creus; o La bruixa i la música, que va compartir amb Imma Nadal. Però aquest és el primer cop que, a banda de les il·lustracions, també és l’autor del text: «volia que aquest projecte fos meu al 100%».

Amb la motivació nadalenca com a punt de partida, d’entrada va descartar el pare Nadal «perquè el que volia era escombrar cap a casa. O sigui que la història havia de girar entorn del tió o bé dels Reis». I van ser els tres personatges màgics els que li van donar més joc per fer «un conte divertit, que deixa de banda la tradició més típica, per anar més enllà de la il·lusió i els camells».

Sala presenta els Reis d’Orient «a la meva manera, inventada i amb un estil més humorístic i desenfadat». Només cal dir que bateja els camells amb els noms d’Ignasi, Ramon i Jonathan. Sosté que «els contes no necessàriament han de ser supereducatius i instructius. En aquest cas l’objectiu és el divertiment, però sí que, sense voler ser moralista, hi surt que, per ensortir-se’n de tots els entrebancs fins i tot els Reis, que són els més poderosos, necessiten l’ajuda dels altres».

El santfruitosenc juga amb el viatge que fan els Reis per arribar a entregar els regals: «perquè sent un viatge tant llarg, entremig hi poden passar moltes coses, algunes d’absurdes, com que li caigui la corona a un d’ells i que qui la salvi sigui una puput». L’aparició d’una puput al conte no és casual, perquè el dibuixant admet que «és un animal que em fascina. N’hi ha força per l’entorn i, sobretot a l’estiu, sempre se’n veuen. De fet, faig sortir puputs a molts llocs i als acudit del diari segur que n’he fet sortir». I la puput, anomenada Sara, no es limita a tenir un paper anecdòtic, sinó que, al final, té una actuació cabdal.

Però d’entrebancs, els tres Reis d’Orient n’hauran de superar un munt. Sala hi fa aparèixer «expressament» aliments prohibits, com pizzes, hamburguses... «perquè que per resoldre la situació calgui un frankfurt és una cosa que crida l’atenció als infants».

I, paral·lelament al desenvolupament del relat, Sala ha creat un pastor amb barretina, que gairebé sempre surt d’esquena amb les mans creuades al darrera, i que va fent comentaris sorneguers davant de tot el que passa, com un alter ego de l’autor. Aquest personatge conclou: «Potser la màgia dels Reis d’Orient és la seva humilitat i respecte per a tot i tothom... només així podran comptar sempre amb l’ajuda que els calgui».

Presentació amb interpretació

En l’acte de presentació del conte, la primera idea va ser que hi participés un patge, però qui hi haurà serà precisament aquest pastor amb barretina que, segons l’autor, «dóna una mica de frescor» a la història. L’interpretarà el fill del dibuixant, Ot Sala Ribas, de 25 anys, aficionat al teatre i que ha fet Pastorets «des dels 4 o 5 fins any i fins fa quatre dies». Introduirà les rèpliques mentre l’educadora infantil Teresa Montsech explicarà el conte.