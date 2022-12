És hora de tornar a omplir els cinemes. Després de dos anys de restriccions que han deixat en segon terme la pantalla gran, aquest Nadal és el moment idoni per immergir-se en la fascinant experiència de viure el cinema a les sales i, a més, fer-ho en català.

Avatar: El sentit de l’aigua t’ofereix l’oportunitat d’estar tres hores immergit en un entorn fantàstic que arribarà a ser intens si tries el format 3D de la pel·lícula i, a més, de fer-ho en català. Tocaràs l’aigua amb els dits, mentre vius les aventures de la família Sully i els seus problemes per sobreviure en nous entorns. Sensibilitat i grans efectes visuals a la gran pantalla, i en català!

Deixa’t seduir amb aquest tast de la pel·lícula, busca el cinema que més t’interessi i reserva ja la teva entrada.

I si tens ganes de passar una bona estona de diversió, no et perdis l’estrena El Gat amb botes i les seves aventures per trobar el mític “últim desig”. L’enginy, el sentit de l’humor, cert desvergonyiment i la creativitat del gat amb botes faran les delícies de tota la família i, a més, en català en moltes sales de Catalunya.

Pots trobar aquestes i més propostes de pel·lícules d’actualitat a la cartellera de cinema en català que, a més, t’indicarà on pots anar-les a veure.

Triar la versió en català d’aquestes pel·lícules és una decisió que va molt més enllà del que t’imagines. És un gest potent, d’una gran força, que permetrà demostrar fins a quin punt ens interessa consumir cinema en català.

Aquest Nadal, viu les festes, gaudeix dels àpats en família, canta nadales i, sobretot, torna al cinema i fes-ho en català! En gaudiràs i, amb el teu gest, contribuiràs a fer normal allò que ho ha de ser.