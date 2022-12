Les Coves de Montserrat, a Collbató, seran l’escenari aquest diumenge 1 de gener del Cant de la Sibil·la, una peça medieval de teatre religiós que és també una de les manifestacions musicals més antigues de la nostra cultura. La iniciativa, a càrrec de l’equip responsable del festival Gong, que es fa a l’estiu, aposta per un espai gairebé calcat als que acollien aquesta celebració en el període precristià i, a més, en fa una lectura actualitzada al segle XXI.

L’espectacle, en un escenari singular rodejat d’estalagmites i estalactites com el de la cova, començarà a les 7 de la tarda i tindrà una durada de 45 minuts.

Segons ha explicat a Regió7 la directora artística del projecte, Angelina Esteve, es busca adaptar "el missatge apocalíptic medieval del Cant de la Sibil·la als nostres dies", tenint en compte els desafiaments que afronta actualment la humanitat "com el canvi climàtic i les crisis migratòries". L’adaptació "substitueix els textos de to amenaçador per una interpel·lació a la consciència per revertir una dinàmica que sembla imparable", ha dit Esteve.

La sibil·la, una endevinadora del món pagà, l’encarnarà la soprano Kiani Vilar, de només 17 anys, formada per l’Escolania del Claustre de Solsona i membre de la coral Amics de la Unió de Granollers. Angelina Esteve ha subratllat que antigament el paper de la sibil·la es donava a nens o noies, i que "la seva veu és el punt entremig perfecte". Esteve l’ha descrit com "una veu blanca amb un perfil, la Kiani té la pell fosca, que ens mena a la universalitat de la Sibil·la i ens relliga amb la figura de la moreneta". Així, ha destacat que els fa "molta il·lusió" presentar-la, perquè és "una de les promeses de veu més fermes del nostre país".

Com a resposta a les invocacions de la jove Sibil·la es comptarà amb el Cor Francesc Valls, dirigit per Pere Lluís Biosca, que s’intercalarà gradualment, i culminarà amb la peça Al jorn de judici, del compositor montserratí Bernat Vivancos. Els acompanyaran Juan de la Rubia, a l’orgue, i el clarinetista Gener Salicrú amb un duduk, semblant a l’oboè. El so de campanes hi intervindrà puntualment.

La producció va a càrrec d’Albert Blancafort, i la idea i direcció artística és d’Angelina Esteve, directora del Festival Gong, experta en cerimònies i gran coneixedora del Cant de la Sibil·la. Esteve ha posat justament de relleu que en aquesta proposta el text medieval reescrit en clau actual ha anat a càrrec de l’historiador de l’art i poeta Bernat Puigdollers, vinculat al Museu de Montserrat. El disseny de la cerimònia i el vestuari és de Jordi Sacasas, arxiver de l’església del Pi.

Les Sibil·les eren éssers semidivins de l’antiguitat considerats capaços de predir el futur. Els primers cristians van conservar-ne el mite convertint-lo en oracle de l’arribada del Messies, el judici final i la fi del món. La presència de la mitologia a la litúrgia cristiana va perdurar durant l’edat mitjana però va prohibir-se en el Renaixement per pagà, excepte a les Illes Balears i a l’Alguer on va continuar i el 2010 va ser proclamat patrimoni de la Unesco.

La directora artística ha defensat que "no pretén ser un espectacle bonic o original, sinó un acte transformador, que interpel·li el públic i esdevingui la llavor per iniciar l’any motivats per a un canvi".

Un espai amb càrrec simbòlica i aforament limitat

L’acte se celebrarà a les Coves de Montserrat amb un aforament limitat a 200 persones. "És un espai amb una forta càrrega simbòlica", ha valorat Angelina Esteve. És així perquè l’espectacle se situa dins una cova com la Sibil·la de Cumas, de la tradició grega. El Cant de la Sibil·la ha viscut un ressorgiment els últims anys i s’ha recuperat en diferents temples del país, però sovint des d’un caire marcadament historicista.