Ets el protagonista! Els museus i espais patrimonials no són res sense les persones que els visiten. Per això, des de fa temps treballen perquè tothom pugui ser protagonista, amb nous recursos interpretatius per acostar la cultura a un públic més ampli. Ho fan de la mà d’iniciatives ciutadanes i projectes socials, amb l’objectiu d’eliminar les barreres físiques i comunicatives per tal que les persones amb discapacitat física, sensorial o cognitiva puguin gaudir del patrimoni cultural. La cultura té un poder transformador!

Audioguies, subtítols i llengua de signes El Departament de Cultura duu a terme iniciatives i projectes enfocats a diversos públics per tal de fer accessible la cultura a tothom. Un exemple és el ‘Visitmuseum. Els museus catalans a les teves mans’, que acompanya el visitant amb una audioguia en la seva visita presencial al museu amb continguts disponibles en diversos idiomes. Visitmuseum ofereix una breu presentació de l'equipament museístic, un recorregut pels principals àmbits temàtics i una mirada detallada als objectes més destacats. Amb la voluntat de fer els museus més accessibles, el projecte ‘Visitmuseum. Els museus catalans a les teves mans’ ha adaptat 9 audioguies a produccions amb vídeos subtitulats i signats en Llengua de Signes Catalana i està treballant en l’adaptació de tres noves audioguies més. Tecnologies 3D Una altra manera que té el patrimoni d’esdevenir més accessible és gràcies a les tecnologies 3D. En aquest sentit, va néixer Giravolt 3D, un programa de promoció de la utilització de les tecnologies 3D en el patrimoni cultural, que digitalitza béns mobles, monuments i jaciments arqueològics. Una vegada digitalitzats els publica a Internet i promou la seva utilització en l'àmbit educatiu, professional i creatiu, per fer difusió del patrimoni cultural català. Inclusió social en el transport i espais adaptats Des del Departament de Cultura també es treballa en la inclusió social a través d’ajudes al transport per a les sortides escolars al patrimoni per a centres educatius de màxima complexitat. Ho fa a través del programa ArGO!nautes, un projecte pioner en l’àmbit de la inclusió social a la cultura que va néixer el 2017 entre els departaments de Cultura i Educació. El programa compta amb la col·laboració de Rodalies de Catalunya-RENFE, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Tram. Per altra banda, amb l’objectiu de fer dels museus i monuments de la Generalitat espais més inclusius i adaptats a persones amb pèrdua auditiva o sordesa, recentment s’han instal·lat bucles magnètics en 28 museus i monuments. Uns sistemes d’inducció magnètica que eliminen les barreres de comunicació, proporcionen autonomia i afavoreixen la integració d’aquest col·lectiu de persones. A més, els equipaments patrimonials també tenen programes i activitats concretes per a públics específics. Un exemple és l’acció ‘El museu més gran” del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona, un projecte treballat amb serveis socials per a persones de la tercera edat dependents. El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret col·labora amb la residència Zoilo Feliu oferint activitats anuals als usuaris de la residència. El Museu d’Història de Catalunya, per la seva part, treballa conjuntament amb l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de Barcelona o Aprenem Autisme per desenvolupar activitats que es fan sota demanda. Els monuments treballen amb el projecte Teatrosfera, un taller de teatre inclusiu, obert a tothom, però especialment dirigit a diferents col·lectius de persones amb diversitat funcional. Exposicions i guies amb braille Les exposicions i guies de visites també van adaptant-se a les necessitats dels públics amb dificultats visuals. Alguns exemples són l’itinerari autònom a l’exposició TARRACO/MNAT amb quaderns i cartel·les en braille o els quadríptics per a la visita en braille del Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, el Reial Monestir de Santes Creus, el Castell de Miravet, la Roca dels Moros del Cogul, la Canònica de Vilabertran i el Castell de Cardona. També s’han adaptat elements informatius d’exposicions per a lectura fàcil com la mostra “El temps de la memòria. Tresors del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona” o la mostra temporal “Els Català. Fotògrafs d’un segle” del Museu d’Història de Catalunya, entre altres. Els museus són claus en la inclusió social a través de la cultura i en fer que aquesta esdevingui un bé accessible per a tothom!