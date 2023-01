Amb la sala gran del Kursaal completament plena, 800 persones han donat a Manresa una benvinguda musical al 2023 aquest diumenge a la tarda amb el que ja ha esdevingut el tradicional concert de Cap d’Any a la capital del Bages. Amb la Banda de la Unió Musical del Bages (UMB) com a principal protagonista, dirigida per Dídac Mirallas Vila, l’espectacle ha fet un salt comarcal ja que en tres peces ha comptat també amb la participació d’integrants de l’Escola de Dansa de Moià Somnis, sota la direcció de Maite Guerrero. També en algunes de les peces ha comptat amb la veu de la cantant Sara Hernández Pons. Cadascuna de les interpretacions ha anat precedida d’un text introductori a càrrec de la narradora Mireia Subirana, i també il·lustrades amb projeccions.

El concert ha fet vibrar el públic amb un repertori, dividit en dues parts, que en aquesta ocasió ha estat format per músiques ben dinàmiques d’autors com Cris M. Bernotas, Carlos Marques, Robert Sheldon, Leroy Anderson, Alfred Reed, Johan de Meij. Tampoc no hi han faltat, però, les músiques de Johann Strauss típiques de tot Concert de Cap d’Any, rematada per la marxa Radetzky.