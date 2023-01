El videoclip de la cançó ‘Supermercat’ del raper terrassenc Lildami, ha estat el clip en català més vist de l'any a la plataforma YouTube, amb 1.006.100 visualitzacions. Ha estat l'únic videoclip en català de l'any en superar el milió de visites, igual que el 2021 va passar amb "Bye Bye", dels osonencs Oques Grasses, que enguany ja acumula 1.541.600 visualitzacions. A Lildami el segueixen els grups Buhos, El Pot Petit, Zoo, Ceaxe i Rozalén amb Sílvia Pérez Cruz. Enderrock ha publicat per setè any consecutiu la llista dels videoclips en català amb més reproduccions a YouTube. Els TOP 100 primers acumulen més de 15 milions reproduccions a través de YouTube, una forta caiguda respecte el 2021.

Els primers 100 videoclips en català han totalitzat 15.078.500 reproduccions, un descens important respecte les 22.680.900 visualitzacions del 2021 (-33,6%), i encara molt per sota de la xifra rècord de 56 milions del 2019.

Després de ‘Supermercat’, de Lildami, els següents classificats en el rànquing han estat els calafellencs Buhos amb el videoclip ‘La pluja tropical’, i les quatre posicions següents han estat ocupades pel grup d'animació infantil El Pot Petit, que ha situat quatre videoclips entre els més vistos: ‘Les tres pirates’, ‘L'estrella del pop’, ‘El gall Ot’ i ‘Aura, la dinosaure’. Els valencians Zoo s'han situat en la setena posició amb el clip de ‘Panya’, i el raper barceloní Ceaxe ha tret partit de la seva aposta el català a la bilíngüe ‘Tu y yo’. La novena posició és pel duet de Sílvia Pérez Cruz i Rozalén a ‘Amor del bo’, i la desena per The Tyets amb el seu èxit ‘De l'1 al què’.

Els videoclips per a públic familiar han ocupat el 10% de la llista gràcies als videoclips citats d'El Pot Petit (3, 4, 5, 6 i 17) i els del trio gironí Rock x Xics amb les seves adaptacions de clàssics del rock (21, 33, 36, 82 i 93).

Pel que fa a les músiques urbanes, un 21% de videoclips s'han situat aquest 2022 entre els 100 més vistos; una recuperació respecte el 17% del 2021, però encara per darrere del 25% del 2020, el 31% del 2019 i el 40% del 2018.

Els artistes que han situat més videoclips en el Top 100 han estat els valencians La Fúmiga i El Diluvi, juntament amb els grups per a públic familiar El Pot Petit i Rock x Xics amb 5 cadascun. Quatre formacions han ocupat el 20% del rànquing. Després hi apareixen Eduard Iniesta, Joan Masdéu, Lildami, Nerea Bassart Trio i The Tyets amb 3 videoclips; i 31 FAM, Arc de Triomf, Baya Baye, Doble, Flashy Ice Cream, Joan Dausà, Miki Núñez, Sau30, Triquell, Xavi Sarrià i Zoo amb 2 clips cadascun.

País Valencià i les Illes Balears

Per quart any, Enderrock presenta també els 10 clips d'artistes del País Valencià més vistos, i els 10 clips d'artistes de les Illes Balears amb més visualitzacions a YouTube. El clip valencià més reproduït ha estat ‘Panya’, de Zoo; i el balear ha estat ‘Oh la la’, una de les cançons del disc de retorn d'Antònia Font.

Enguany, el llindar per entrar en el Top 100 dels videoclips en català ha estat al voltant de les 39.800 reproduccions; 10.200 menys que el 2021 (51.000); 4.800 més que el 2020 (35.000), 8.800 més que el 2019 (31.000), 14.800 més que el 2018 (25.000), 17.900 més que el 2017 (22.000) i 18.800 més que el 2016 (21.000). En el Top 25 s'hi accedeix a partir de les 132.600 reproduccions; molt lluny de les 304.500 del 2021; i de les 167.000 que hi donaven accés el 2020.

Per a elaborar el rànquing Enderrock ha identificat un total de 1.165 videoclips en català distribuïts a YouTube durant el 2022 –un 1,9% més que el 2021–, i que han sumat un total de 20.333.400 reproduccions; un 27% inferior a les 27.832.200 reproduccions del Top 100 del 2021.

Les visites han estat comptabilitzades el 28 de desembre del 2022, i el número de reproduccions ha estat arrodonit a la centena superior. Per a la inclusió en el rànquing, almenys el 30% de la lletra de la cançó ha de ser en català. La llista inclou videoclips en llengua catalana distribuïts a YouTube durant l'any 2022, i omet lyric videos, vídeos d'àudio, tràilers i making of. No inclou reproduccions en altres plataformes (Vimeo, TV3.cat, etc.).