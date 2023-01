El músic sallentí Carles Cases oferirà diumenge un segon Concert de Reis un cop s'han exhaurit les entrades per al primer programat per aquest dissabte dia 7 de gener. Tant el primer com el segon començaran a les 17 h, i les localitats pel diumenge es poden comprar al preu de 30 euros a través dels webs entradium.com i carlescases.com.

Les actuacions tenen lloc a l'ermita-estudi de Sant Esteve de Comià (Borredà) amb la presència a l'escenari del trio Carles Cases Strings Band, amb Alberto Reguera (violí) i Sveta Trushka (violoncel) al costat de Cases (piano). Després del concert, hi haurà tortell de Reis i cava.