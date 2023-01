Borja Olalla explora el country amb "Songs from a Dusty Road"

L’artista i compositor manresà Borja Olalla (Manresa, 1991) ha publicat el seu nou treball discogràfic Songs from a Dusty Road on explora la seva faceta country. El disc, un primer EP en solitari de tres cançons, surt a la llum tot just un any després de sorprendre amb el seu darrer senzill You Better Call Me (2021).

En aquest disc, el músic manresà s’atreveix a experimentar amb les sonoritats del country, a banda de parlar sense complexos sobre la música en directe, la llibertat d’expressió o l’alliberament d’un mateix. El treball porta el segell discogràfic Cases de la Música i ja es pot trobar a totes les plataformes digitals.

Borja Olalla explica a Regió7 que es tracta d’un treball discogràfic compost per tres temes, Desert Rose, Gunslinger i Freed que s’alcen com "un viatge emocional" per diversos moments de la seva trajectòria vital. El músic manresà acostuma a donar un univers sonor variat a les seves vivències, i en aquest nou treball ho fa "sense complexos", segons confessa. "Quan escric cançons les escric per mi, sobre les vivències personals i com a homenatge a coses que he viscut", relata Olalla.

En les cançons del disc s’ha permès explorar a fons un estil musical que sempre ha format part de les seves creacions, el country. "Hi ha altres tocs musicals, però aquest estil hi destaca per sobre de la resta", subratlla.

La primera cançó del nou disc Desert Rose neix justament com a homenatge a una de les veus més representatives del country, l’estadunidenca Emmylou Harris (Alabama, 1947). Harris és una de les grans figures de la seva generació i guanyadora d’un premi Grammy després d’una llarga i prolífica carrera en el món de la música country. Segons Borja Olalla, la música d’Emmylou Harris l’ha influenciat com a artista, i ha marcat "especialment el procés d’elaboració d’aquest últim treball".

L’artista i compositor manresà ressalta que "normalment el country ja és present" en el seu estil però "les tres cançons d’aquest disc estan potenciades molt més cap aquest camp". De fet, Olalla apunta que en el seu procés creatiu hi influeixen tota una amalgama d’estils, la música anglosaxona, entre altres "els Beatles i els Stones", i sonoritats com el jazz i el blues.

La segona cançó de Songs from a Dusty Road és Gunslinger, que segons exposa Borja Olalla s’ha convertit en una profunda reflexió sobre la llibertat d’expressió i el conformisme actual. Gunslinger vol dir ‘pistoler’ i jo aquí em refereixo a disparar pensaments i paraules, ens conformem en dir que tot ens està bé però no ens acabem d’expressar, en el tema parlo del lliurepensador que no té pèls a la llengua", fa èmfasi el manresà.

Per acabar, la tercera i última cançó del disc és Freed, que pretén ser un veritable càntic sobre l’alliberament de fer el que un vol, malgrat les modes o les altres persones. Això reflecteix l’esperit del disc perquè segons Borja Olalla la seva és "una música que no està englobada en el que normalment es veu en aquest país, sinó que resulta alliberada i sense complexos". "En les cançons anteriors no tant, però aquí no m’he frenat", valora.

Artista manresà, cantant i guitarrista The Skyland i Àuria Franch, fa un parell d’anys que Borja Olalla va emprendre el seu projecte musical en solitari, i fins ara hi ha bolcat les seves experiències més personals i íntimes, com l’assetjament que va patir de quan era petit, o la força per començar de nou sense arronsar-se davant les dificultats vitals.