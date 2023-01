Amb les darreres cartes als Reis d’Orient pendents d’enviar, una bona opció per demanar i per regalar sempre són els llibres. Però de llibres i còmics n’hi ha de moltes menes, quasi tantes com familiars i amics als que volem sorprendre. Per aquest motiu, t’hem preparat una breu llista de sis novetats editorials per triar, remenar i, ben segur, encertar.

Terry Pratchett. Una vida amb notes a peu de pàgina, de Rob Wilkins. Editorial Mai Més, 560 pàgines, 26,50 euros Sense cap mena de dubte, Terry Pratchett va ser un autor únic a l’hora de barrejar la fantasia més desaforada amb una sàtira punyent i brillant. Aquesta biografia oficial, començada pel propi autor i finalitzada pel seu assistent anys després de la mort de Pratchett, ens acosta a una vida plena d’espurnes d’intel·ligència i humor que, malauradament, va acabar massa aviat. Un regal perfecte per a tots els qui algun cop o altre han somiat escriure el seu propi llibre o, com a mínim, han gaudit amb les aventures del Discmón. El Ministerio de la Verdad, de Dorian Linskey. Capitán Swing, 416 pàgines, 25 euros No falla, cada cop que la situació política i social dona més senyals d’empitjorar s’acostuma a citar el Gran Germà i el 1984 de George Orwell com a premonicions a les que no hem parat prou atenció. Ara bé, quin és el veritable origen d’aquesta novel·la? De quines fonts beu? Aquest interesantíssim assaig aporta una mica de llum sobre aquestes qüestions i dona tota mena de dades amb les quals sorprendre els teus durant les discussions de sobretaula. Vida. Biografía y antología de José Hierro, Nórdica Libros, 250 pp; 27,50 euros Coincidint amb el centenari del seu naixement, aquest llibre s’endinsa en la biografia i obra d’un dels noms més celebrats de la poesia en espanyol del segle XX. Acompanyat per abundant material gràfic i notes de context, aquest llibre és un bon punt de partida abans d’endinsar-se en els versos i l’univers del madrileny. Letras 1964-2016, de Paul Simon, Libros del Kultrum, 411 pp; 39,90 euros Uns altres versos de profund impacte cultural i sentimental són els del cantautor Paul Simon, autor de cançons tan icòniques com Mrs. Robinson o Bridge Over Troubled Water i membre de l’icònic duet amb Art Garfunkel. Aquest volum, també carregat de fotografies documentals recull la producció de Simon al llarg de més de mig segle lligant paraules i acords. Revelar a Vivian Maier, d’Anne Marks; Ediciones Paidós; 440 pp, 24 euros I de les cançons, a les fotografies. Coneguda com la mainadera fotògrafa, Vivian Maier va gaudir de tota una vida oculta rere l’objectiu de la seva càmera de fotos tot retratant els ambients més sòrdids i personals de bona part del segle XX nord-americà. Aquest llibre recorre no només la seva peculiar biografia, sinó que també recopila algunes de les seves millors imatges, descobertes poc després de la seva mort l’any 2009. Nostalgia Milenial: Sobreviviré; Random Cómics, 160 pp, 19,95 euros Més propers són els records que ens retorna aquest volum, tot un catàleg d’aquells elements que van marcar la infància i primera adolescència de la generació nascuda entre finals dels anys 1980. Tot un bon regal per gaudir d’aquella barreja entre el plaer, el dolor i la nostàlgia que ens brinda el pas del temps.