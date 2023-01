Spielberg, Polanski i Bayona tornen aquest any a les sales de cinema

El 2022 ha significat una notable recuperació del públic després dels estralls causats per la pandèmia de la covid i ha estat també un dels millors anys de la història per al cinema espanyol, tant pel que fa a la taquilla com per la qualitat, amb les cintes catalanes Alcarràs i Pacifiction assolint triomfs internacionals amb una facilitat sorprenent. Quins títols en faran el relleu? En aquest article presentem deu pel·lícules que caldria no perdre’s.

▶Cerrar los ojos, de Víctor Erice. El cineasta espanyol més prestigiós a nivell internacional (fins i tot per damunt d’Almodóvar) ha tornat a dirigir després de dues dècades sense fer-ho. La desaparició d’ un actor impulsa un relat d’aparença metanarrativa en el seu esperat nou film.

▶How do you live?, de Hayao Miyazachi. El film de comiat del gran mestre del cinema oriental d’animació (El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro) promet ser tot un esdeveniment. Un film que diu haver elaborat per al seu net abans de morir i que parteix del llibre homònim de 1937 escrit per Genzaburo Yoshino.

▶La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona. Després de dirigir les nissagues de Jurassic Park i El senyor dels anells, Bayona torna amb una història ubicada a la serralada dels Andes l’any 1972, quan un equip de rugbi es va quedar atrapat a les muntanyes nevades i va haver de prendre mesures extremes.

▶Los pequeños amores, de Celia Rico. La cineasta sevillana de Viaje al cuarto de una madre va rodar a Navarcles, entre altres llocs, la seva nova proposta: un relat sobre l’amor i la solitud que comparteixen dues dones, interpretades per Adriana Ozores y María Vázquez.

▶Mission impossible 7: Dead reckoning. Part 1, de Christopher McQuarrie. Aquest 2022 ha sigut la gran consagració mundial de Tom Cruise amb Top Gun: Maverick, un film espectacular i emotiu que ha convençut el món sencer. Tot plegat fa que el nou lliurament de la fanquícia més coneguda de Cruise s’hagi disparat en expectatives.

▶Oppenheimer, de Christopher Nolan. L’ambiciós cineasta d’Origen i Memento ha decidit abordar la biografia d’ un dels creadors de la bomba atòmica. Una història de gran ambició dramàtica que potser podría suposar la recompensa en premis que no acaba de rebre malgrat la seva rellevància a la indústria cinematogràfica.

▶Spiderman: Across the Spider-verse, de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers i Justin Thompson. Després de l’Oscar aconseguit al millor film d’ animació per la primera part, tot són grans expectatives per aquesta nova aventura multiversal de Spiderman, just quan l’expansió d’universos paral·lels també afectarà els altres films de Marvel Studios, com Antman y la Avispa: Quantumania i The Marvels.

▶The banshees of Inisherin, de Martin McDonagh. El brillantíssim director i guionista de 3 carteles a las afueras torna amb un dels films més divertits i sorprenents de la temporada. Una senzilla i pausada faula irlandesa que conté veritable dinamita dramàtica. Té 8 nominacions als Globus d’Or que se celebraran el dimecres de la setmana vinent.

▶The Fabelmans, de Steven Spielberg. Qualsevol proposta de Spielberg és sempre una lògica aspirant a guanyar els Oscars. Però a més aquesta ja ha obtingut el premi del públic al Festival de Toronto, el major indicador de l’estaueta daurada. Si a més resulta que el film és un elogi al setè art amb elements biogràfics, tot sembla molt encaminat.

▶The Palace, de Roman Polanski. El polèmic cineasta polonès tornarà amb una comèdia negra ubicada en un hotel suís i protagonitzada per Mickey Rourke i John Cleese, entre altres. Ha escrit el guió amb el seu veterà compatriota Jerzy Skolimowski, molt de moda amb l’estrena de la psicotròpica Eo.