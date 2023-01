Els nous Jan i Júlia baten rècords al Kursaal amb 1.760 espectadors

L’espectacle El meu primer Nadal al Kursaal va posar dimecres punt i final a les quinze funcions que ha dut a terme aquest Nadal. Una producció del Servei Educatiu del teatre manresà escrita per Cristina Gonzàlez i dirigida per Sílvia Sanfeliu que es representa des de 2012 i dimarts (18.30 h) va celebrar que el projecte arribava a les 100 sessions. El muntatge s’adreça a infants d’1 a 6 anys i té un format participatiu per a grans i xics. Els protagonistes són el Jan i la Júlia, dos germans que ja han compartit altres espectacles amb els infants com La llegenda de Sant Jordi, Jan i Júlia: benvinguda nanny! i Jan i Júlia: let’s go camping. Les entrades, que tenien un preu de deu euros, es van pràcticament exhaurir.

L’espectacle va recuperar el format prepandèmia a la sala petita del Kursaal amb una capacitat màxima de 120 persones, on els pares van poder seure a les cadires al voltant de l’escenari i els nens sobre coixins de colors. Certament, és un espai lúdic i adaptat als infants. A més, els pares també poden seure a terra al costat dels seus fills i participar a la funció. Entre el públic s’hi veien parelles, algunes fins i tot amb nadons entre els braços i també parelles d’avis amb nets. És el cas de l’Anna Gómez, que és el segon any que repeteix, ja que l’any passat li va agradar molt l’obra, però encara es va dur a terme amb limitacions pel Covid-19. Aquest any ha tornat a veure-la amb la seva parella i el seu fill de tres anys. Els nens han estat atents en tot moment, cantant, picant de mans i seguint les indicacions del Jan i la Júlia. La Júlia, interpretada per la monistrolenca Núria Masip, té una veu dolça i angelical, que de ben segur que ha connectat amb els més petits a cada funció, i el Jan, interpretat pel maresmenc Max Navarro, amb un paper un pèl més entremaliat, segur que s’ha identificat amb aquells nens una mica més trapelles. Ambdós s’estrenaven enguany en els seus papers. El fil conductor de l’espectacle és viure la màgia del Nadal i fer tots junts les activitats nadalenques més típiques de casa nostra, com muntar el pessebre, decorar l’arbre de Nadal, cagar el tió, escriure la carta als Reis Mags d’Orient o fer un ninot de neu. Al principi de l’espectacle, el menjador del Jan i la Júlia es veu apagat, sense llums ni gaires floritures i amb unes caixes de cartró al fons on hi ha guardats tots els accessoris nadalencs. Durant l’espectacle els protagonistes conviden els nens a participar en aquestes activitats, per exemple posant boles a l’arbre de Nadal, jugar a fer de rens que tiben el trineu del Pare Nadal, a fer cagar el tió picant amb bastons i a fer percussió amb panderetes a les mans. Finalment, el Jan i la Júlia amb l’ajuda de tots els nens acaben engalanant el menjador de Nadal, amb llums, boles i figuretes abans que tornin els seus pares. Entre escena i escena, el Jan i la Júlia van intercalant cançons de Nadal, amb un to molt dolç i lleuger, acompanyats d’una banda formada per David Sisó al piano, Ernest Larroya a la bateria i Alexis Cabrillana, al baix.