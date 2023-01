Reconeixen que el seu fort és «liar pollastres» i el darrer promet revolucionar la platea i l’amfiteatre del Kursaal. Després d’omplir la plaça de Sant Domènec fa quatre mesos amb motiu de la Festa Major, els Xiula tornen a Manresa per mostrar les virtuts del seu nou espectacle, Descontrol orquestral, que es basa en el disc Descontrol MParental que va sortir el 2020.

Rikki Arjuna (veu i guitarres), Jan Garrido (veu i guitarres), Marc Soto (percussió, bateria i veus) i Adrià Heredia (baix, guitarra i veus) es defineixen com a músics i educadors, i les seves actuacions tenen una legió de seguidors allà on canten i toques. En aquesta ocasió, ho faran acompanyats de David Bernat (trombó i fiscorn) i Gisela Guasch (trompeta) en el paper de monitoratge sobre l’escenari, on també hi serà la novedosa orquestra de corda que els acompanya en el projecte: Maria Roca, Aleix Puig, Xavi Alòs, Laia Besalduch i Sara Balasch (violí), Miquel Còrdova i Imma Lluch (viola), Amaia Ruano i Tais Costa (violoncel) i Oriol Martí (contrabaix). Jesús Pacheco (baix) completa la posada en escena.

Els Xiula proposen en el concert, que defineixen com a «terapèutic», fer un viatge a través dels diferents moments de la criança. Un recorregut per un període de les persones que tenen cura de nadons i nens petits durant el qual les prioritats i les rutines canvien. La vocació del muntatge és crear complicitats a través de les experiències compartides, moments d’intensa identitat familiar. Tot plegat, amanit amb la música i l’humor, així com la imprescindible interacció amb el públic.

Els espectadors que vagin diumenge al Kursaal han d’estar preparats per una sessió de teràpia, tal i com avisen els quatre integrants del grup. Abans d’entrar, hauran de respondre una enquesta virtual i durant la vetllada hi haurà moments per a la rialla i l’alegria i altres per la tristor.