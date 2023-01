Entre els plecs del temps

20 euros / 264 pàgines / CHRONOS / Ciència-ficció

Els viatges en el temps són una font inesgotable per a la ficció especulativa. Una de les darreres autores a contribuir en aquesta tradició és Emily St. John Mandel, que, a «El mar de la tranquil·litat», trena una novel·la curta, precisa i que defuig la pirotècnia innecessària.

Diversos personatges, moments històrics i unes notes de violí que els connecten entre si. Aquesta és la premissa d’El mar de la tranquil·litat, la nova novel·la de l’autora canadenca que ara fa nou anys es va guanyar el respecte i l’estima dels lectors i del sector editorial amb la celebrada i postapocalíptica Estación once.

Amb aquest nou títol, Mandel explota elements d’allò més quotidians (pandèmies respiratòries globals, guerres...) barrejats amb recursos fantàstics i píndoles de reflexió filosòfica en una obra amb ritme i que, malgrat els constants canvis d’espai i temps, manté el lector sempre ben ubicat, ja sigui en la Columbia Britànica de principis del segle XX o en les colònies lunars d’un futur llunyà.

Traduïda a un català pràctic i directe que no deixa escletxes obertes per abandonar la lectura, El mar de la tranquil·litat es presenta, alhora, com una via d’entrada a la literatura de gènere per al públic menys avesat i com una aposta segura pels lectors fidels.

La mentida més bonica de Francesc Serés

Proa / 19,90 euros / Novel·la

Dos professors de secundària arriben a la jubilació i, quan miren enrere, es pregunten què ha passat al país i a les seves vides durant uns deu darrers anys molt intensos. El compromís polític desemboca en l’engany pel moment que viu el país.

En el nostre temps d'Ernest Hemingway

Cràter / 18.90 euros / Narrativa

El primer recull de relats de Hemingway és protagonitzat, en bona part, pel seu alter ego Nick Adams i s’inspira en episodis de la seva vida, com ara la infantesa als llacs de Michigan i els viatges a Europa de la seva joventut.

Sempre el teu nom de Carme Busquets

Parcir / 22 euros / Novel·la

El matrimoni i les vides del Carles i l’Àuria semblen tranquil·les i, fins i tot, ideals, però a mesura que el lector es va endinsant en les perspectives de cadascun d’ells va descobrint els secrets i les frustracions que es van acumulant amb els anys.

Hotel World d'Ali Smith

Alfaguara / 19,90 euros / Novel·la

Hi ha cinc dones que han passat en un moment o altre per l’Hotel World, en el qual, quatre encara estan vives, i dues són germanes. Les seves esperances i els seus desencisos es mostren en un joc de vides creuades fruit de les casualitats.

Terry Pratchett. Una vida amb notes a peu de pàgina de Rob Wilkins

Mai més / 26,50 euros / Biografia

Pratchett va ser un autor únic barrejant la fantasia més desaforada i una sàtira punyent i brillant. Aquesta biografia la va començar l’autor mateix i la va finalitzar el seu assistent anys després de la mort de l’escriptor.

El ministerio de la verdad de Dorian Linskey

Capitán Swing / 25 euros / Assaig

Cada cop que la situació política i social dona més senyals d’empitjorar s’acostuma a citar el Gran Germà i el 1984 de George Orwell com a premonicions a les quals no hem parat prou atenció. Aquest assaig explora els orígens de la popular novel·la.

Letras, 1964-2016 de Paul Simon

Libros del Kultrum / 39,90 euros / Música

Uns versos de profund impacte cultural i sentimental són els del cantautor Paul Simon, autor de cançons tan icòniques com Mrs. Robinson i Bridge Over Troubled Water i membre de l’icònic duet amb Art Garfunkel. El llibre inclou lletres i fotografies.

Una cançó per a cada ocasió de Núria Casas

Estrella polar / 18,95 euros / Nadons

L’autora presenta un recull de peces musicals de la tradició catalana que tenen la virtut de ser adequades cadascuna d’elles per a un moment del dia de la vida d’un nadó. Els pares tenen en el llibre la base musical per cantar-les i una explicació.