El pintor alemany Günter Benedde, una de les cares habituals dels estius berguedans, va morir la matinada del 7 de gener. Va arribar a Berga a final dels anys 50 encuriosit per la descripció que Vicenç Balaguer, a qui va conèixer a Barcelona, li va fer del grup de pintors Cau d’Art de la mateixa ciutat. Un dels fundadors d’aquest grup, Josep Vilà Magem, va ser un dels grans amics de la seva vida fins a la desaparició d’aquest el 1988. Malgrat la desaparició del seu amic, Benedde va teixir una enorme xarxa de relacions i va continuar pintant a Berga els estius fins pràcticament la darrera visita el novembre del 2019.

Nascut a Bremen el 1933, li va tocar experimentar el denigrant procés de l’Alemanya nazificada i orfe de pares des de la primera infància va viure a càrrec d’una família en una granja al nord del país. La seva joventut va estar marcada per la postguerra, desenvolupant feines diverses que el van portar fins i tot a treballar en un circ com a forçut d’una companyia d’equilibristes. També va ser una època de viatges i formació recorrent en bicicleta una Europa en reconstrucció i entrant en contacte amb les realitats artístiques dels diferents països visitats. Va tenir de professors membres destacats de les acadèmies i escoles d’art dels anys 50 i 60 que el van influir en la seva tria, de la que en resulta un estil pictòric marcat pel rigor de De Stijl, pel colorisme de l’expressionisme muniquès, per la voluntat constructivista del cubisme i per la llibertat de l’abstracció. Les seves obres respondrien doncs al concepte de Disziplin und Freiheit que la crítica li va atorgar i ell es va fer seu. No va estar al marge de l’escultura ni dels experiments matèrics ni del collage, però els suports de tela o paper i els colors acrílics que va utilitzar durant tota la seva vida es poden considerar mostres fidedignes d’allò que preferia.

La pintura i la formació d’una família es van desenvolupar paral·lelament a la tasca d’editor amb unes col·leccions dedicades a la salut basades en la idea de difondre informació sobre patologies de llarga durada per millorar la vida dels pacients. Arcis-Verlag es va transformar en un referent editorial alemany on col·laboraven estudiosos com Leo Navratil, psiquiatre que va desenvolupar un model sobre com l’art pot pal·liar i establir un canal de comunicació en certs desordres mentals. Dins d’aquesta línia l’editorial va publicar Musik hilft heilen de Hermann Rauhe.

Les seves vinculacions amb la cultura berguedana el van portar a cedir una pintura per ser reproduïda a L’Erol 50, a la vegada que també exposava a diferents espais de la ciutat.

L'artista ha mort a Munic als 89 anys deixant rere seu una obra que ha obtingut el reconeixement internacional. Avui mateix algunes personalitats berguedanes, amics i coneguts expressaven el seu condol a les xarxes socials.