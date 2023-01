El Premi Simeó Selga va reconèixer ahir el Club Natació Manresa per l'impuls d'un projecte que pretén acostar els esports d'aigua als infants amb risc d'exclusió social. La gala de lliurament del guardó, celebrada al teatre Kursaal, va començar amb parlaments del president del Rotary Club de Manresa-Bages, Carles Pons, agraint els membres del jurat i felicitant el Club Natació Manresa. Tot seguit, va pujar a l’escenari l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, recordant el doctor i polític manresà Simeó Selga que gràcies a ell es pot celebrar aquest premi que reconeix una tasca social de petites o grans entitats.

Al seu torn, també van intervenir Montse Gomà i l’Elisabet Ventura per tal d’explicar el projecte guanyador del CN Manresa. Tal com va destacar Ventura, «molts infants perden la vida per entrar a un llac, riu o mar per no saber nedar». Enguany el Club Natació Manresa celebra el 90è aniversari, així que els va fer especial il·lusió poder rebre aquest premi. El premi va ser lliurat per la governadora del districte del Rotary Club, Ingrid Steinhoff.

La d’ahir va ser la 21a edició del Premi Simeó Selga del Rotary Club de Manresa-Bages, que té com a objectiu guardonar els millors projectes d’interès social impulsats per entitats i associacions bagenques d’interès social i sense ànim de lucre. El Rotary Club de Manresa-Bages va lliurar el premi dotat amb 6.000 euros a una proposta que vol apropar els esports d’aigua a infants en situació de vulnerabilitat o risc social del centre obert Casal-Ot de Creu Roja Manresa. L’objectiu del projecte és facilitar a aquests infants que puguin realitzar esports d’aigua i fins i tot puguin optar a la pràctica esportiva de competició. La intenció és que l’aigua deixi de ser un risc per passar a ser un espai de joc, diversió i noves oportunitats per a la igualtat i la inclusió social.

El projecte guanyador sorgeix de la suma de l’expertesa en l’ensenyament dels esports d’aigua a nens i nenes del Club Natació Manresa i, per l’altra, de l’experiència en l’àmbit assistencial i de protecció de la infància en situació de risc social de Creu Roja Manresa. També compta amb el suport de la Fundació Guardiola Sala.

L’esdeveniment també va comptar amb la presència i actuació de l’humorista Pep Plaza, conegut pel programa de Polònia a TV3 i pel seu recorregut de més de 25 anys als escenaris. Aquesta vegada, va presentar l’espectacle Ara més, una proposta que encadena un munt d’històries de diferents personatges, semblant un calidoscopi de veus. L’humorista va sortir cantant «I ara què?», i el públic havia de respondre “Ara més!”. Plaza va arrencar somriures constantment del públic assistent mentre interpretava personatges com Fernando Simón, Pep Guardiola, Jordi Pujol, Tomàs Molina, Quim Monzó, Nando Jubany, Pedro Sánchez, entre molt d’altres.