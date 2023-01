Els Catarres i el grup de música valencià La Fúmiga han produït el nou tema ‘Cançons d’amor’. El treball és un homenatge a les cançons més conegudes de les dues formacions en un collage amb alguns dels fragments més icònics. Segons han explicat en un comunicat, ‘Cançons d’amor’ tracta de sentir-se estimat i de fer-ho amb força, de cuidar-se i sentir-se a prop. “Cada lletra explica una història i totes a la vegada. Hem jugat amb les nostres cançons per tal de construir-ne una. La que parla de nosaltres i de vosaltres”, han explicat. La nova cançó, que ja està disponible a les principals plataformes, es presenta com una “experiència singular i enriquidora” dels dos grups que els ha permès crear una cançó de zero.

Els grups han explicat que la producció de la cançó ha anat a càrrec dels seus dos equips habituals. Atomic Studio de Mark Dasousa a Ondara (Alacant) i els estudis de Can Pardaler de David Rosell a Artés (Bages). El videoclip que acompanya “Cançons d’amor”, ha estat dirigit per Helga Ambak i realitzat per Buffet Visuals, explica la història de tres persones que es troben amb Els Catarres i La Fúmiga i passen el dia plegats, compartint la gravació de la nova cançó i creant una nova experiència compartida. “Una connexió directe, propera, agraïda i carregada de respecte i estima”, han concretat.