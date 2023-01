Xiula fa teràpia a petits i grans al Kursaal amb una autèntica festa

Canten bé, toquen bé, ballen bé, comuniquen bé, fan riure, poden emocionar quan volen, saben portar el ritme de l’espectacle per no allargar res més del compte, tenen la mà trencada a l’hora d’interactuar amb el públic, siguin adults o infants... Són els Xiula i ahir pràcticament van omplir el teatre Kursaal de Manresa per presentar-hi el seu segon espectacle, Descontrol Mparental, que fa dos anys que porten pels escenaris i que estan acomiadant, segons van informar en començar.

Va ser hora i mitja de «concert terapèutic familiar», com el defineixen ells, amb un públic molt familiar, cada vegada més entusiasmat i encomanat de l’energia que desprenen Jan Garrido, Rikki Arjuna, Adrià Heredia i Marc Soto, acompanyats per una desena de músics, entre instrumentistes i solistes, inclosa la cantant surienca Beth, que va participar en tres temes, al principi i al final.

Mentre el públic anava omplint el teatre, Garrido va aprofitar per fer ambient entre les fileres de butaques micròfon a la mà. Després de compartir ball amb una nena i de convidar l’auditori a fer un exercici de meditació amb ell, va sonar el primer tema, Descontrol, sobre el daltabaix que suposa el naixement d’una criatura, explicat amb ritmes de rap i sempre buscant la part més divertida al costat de la més realista.

Va continuar Espera’t un segon, després d’una petita part més teatral, que es va anar alternant amb les cançons durant tot l’espectacle i que potser va ser l’estona més fluixa del muntatge, on també hi va haver moments divertits per interactuar amb el públic.

Amb música d’Els Miserables, van interpretar Un dia més (els matins més miserables). Van parlar de Pets; amb música heavy es van disfressar per donar les Gràcies als cangurs, i també van cantar als Mocs. Van tractar la diversitat amb Mirada estràbica, una cançó molt emotiva per on van desfilar l’autisme, els complexos, la discapacitat, la síndrome de Down, les persones transgènere i els infants amb dues mames o amb dos papes, entre d’altres.

La cançó següent, T’estimo bastant, semblava que havia de ser la darrera. Van tornar a tirar confeti al públic de la platea, van fer cantar l’auditori i, per sort dels assistents, van acabar amb un: «De moment, seguim». Feia poc més d’una hora que tocaven, encara els quedava corda i ningú no volia marxar. Va sonar Tot està bé i tampoc no els van deixar acomiadar-se. «No n’hi ha prou», cridaven petits i grans. Van cantar un tema dedicat «als nadons que no han arribat a viure». Van seguir Anem de festival ,per tornar a animar els presents; Sucre, altra vegada amb Rodergas a l’escenari, i, finalment,Verdura i peix, a petició dels presents, que van acompanyar drets el grup de músics i cantants. Una autèntica festa.