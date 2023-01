La 66a edició de la Innocentada proposa als espectadors un amor impossible entre dos manresans d’origens i condicions socials ben diferents, un Romeu i Julieta en clau local ple de referents nostrats, personatges estripats i seqüències a ritme cinematogràfic que es podrà veure del 20 al 22 i del 27 al 29 de gener al Teatre Conservatori de Manresa. Escrita per Carles Claret i dirigida per Jordi Gener, la farsa convertida des de fa dècades en una tradició porta per títol 'A bodes em convides' i tindrà 16 actors i 11 ballarins sobre l’escenari en l’any del retorn a la normalitat després de la pandèmia. La Innocentada no s’ha deixat de fer tot i el mal pas viscut, però el primer any de la covid es va transformar en una peça de microteatre i el curs passat es va mudar al Kursaal amb només tres funcions.

66a Innocentada: "A bodes em convides" Teatre Conservatori de Manresa Divendres, 20 de gener a les 20.30 h Dissabte, 21 de gener a les 20.30 h Diumenge, 22 de gener a les 18 h Divendres, 27 de gener a les 20.30 h Dissabte, 28 de gener a les 20.30 h Diumenge, 29 de gener a les 18 h Entrades: 13/15 euros i descomptes. Venda a les taquilles del Kursaal i al web www.kursaal.cat



«Anem a buscar la rialla de l’espectador», afirma Gener, que compleix 6 anys com a director de la Innocentada, els mateixos que fa que una Comissió amb aires joves va assumir la continuïtat d’una obra de teatre convertida en un producte amb denominació d’origen. «Fem una crida a la gent perquè vingui a passar-ho bé», afegeix Gener.

La Innocentada del 2023 es va començar a gestar a l’estiu quan Claret va assumir per tercer any consecutiu l’encàrrec d’escriure el text. «Aquesta obra és un patrimoni de Manresa, una farsa que només es fa aquí», apunta Claret, que va tenir la col·laboració de l’escriptor i dramaturg Agustí Franch en l’elaboració del guió. «La Innocentada d’enguany és una comèdia d’embolics, un Romeu i Julieta de marca blanca i a la manresana on un noi i una noia de famílies molt diferents, de classe i condició social i idees diferents, tenen la mala sort d’agradar-se. Els seus entorns faran tot el possible per intentar que la relació no fructifiqui», comenta l’autor.

Com en tota farsa que mereixi tal condició, el text és ple d’ironies i caricatures. «Hi ha personatges molt grotescos, altres més lleugers, ... sobre l’escenari hi veurem certs models del manresà clàssic, el típic prohom que es creu que ho sap tot i que es pensa que la ciutat progressa gràcies a ell però és tot el contrari», explica Claret: «alhora, també hi surten uns altres personatges que són els ciutadans de peu que realment tenen ganes de fer coses». Amb tot plegat, com apunta l’autor manresà, el que es busca és «riure’ns de nosaltres mateixos, que és una cosa molt sana i democràtica».

Com és preceptiu en tota Innocentada, també hi haurà uns balls interpretats per dansaires de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages, sota la direcció coreogràfica d’Ariadna Guitart. «En total, es fan cinc balls, d’estils diferents, un ha estat dissenyat pel Guillem Cirera, l’altra per la Sònia Sierra i els altres tres els he fet jo», puntualitza.

'A bodes em convides' és un muntatge «que sembla una pel·lícula perquè hi ha canvis d’espai constants», una il·lusió escènica per a la qual serà rellevant el joc de llums, explica Gener, que en aquest sentit ha tingut la complicitat escenogràfica de Ferran Esquirol i Júlia Juncadella, membres de la Comissió juntament amb Aina Guitart, Txell Vall i Dolors Baró, a més dels ja esmentats i d’Adrià Guitart, que assumeix tasques de producció de l’espectacle. Aquest darrer indica que «a l’escenari tenim unes grades que permeten jugar amb les profunditats i les alçades i mobiliari divers». Tots els actors porten micròfon per garantir la qualitat del so.

Els organitzadors de la Innocentada ja han posat les entrades a la venda (13 euros) i estan activant la promoció a les xarxes socials, amb sorteigs d’entrades i la complicitats de diversos comerços de la ciutat. Així mateix, tal i com expliquen amb un punt d’enigma, aquest dissabte al vespre hi haurà un comiat de solter promocional de l’espectacle al centre de la ciutat.