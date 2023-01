A més de recuperar en part (només en part) el prestigi i el glamur perduts en els últims anys, la gala de la 80 edició dels Globus d’Or va inaugurar la temporada de premis i va distingir algunes pel·lícules i sèries amb l’etiqueta de principals rivals a batre en els guardons que queden per davant. A continuació es destaquen algunes de les produccions premiades i on pot veure-les l’espectador.

Cine

‘Los Fabelman’. El film de Steven Spielberg que va aconseguir els premis a la millor pel·lícula de drama i a la millor direcció s’estrenarà a les sales de cine espanyoles el pròxim 10 de febrer.

‘Almas en pena de Inisherin’. També caldrà esperar, tot i que una mica menys, per veure la pel·lícula de Martin McDonagh que va ser elegida en les categories de millor comèdia i millor guió i per la qual Colin Farrell va guanyar el premi a millor actor de comèdia. S’estrena a les sales el 3 de febrer.

‘Tár’. La pel·lícula de Todd Field per la qual Cate Blanchett s’ha emportat el guardó com a millor actriu de drama es podrà veure en els cines a partir del 27 de gener.

‘Elvis’. Austin Butler ha sigut coronat com el millor actor de drama per la seva interpretació del rei del rock and roll en aquest film de Baz Luhrman que està disponible a la plataforma HBO Max.

‘Todo a la vez en todas partes’. La pel·lícula de Daniel Kwan i Daniel Scheinert ha brindat premis als intèrprets Michelle Yeoh (millor actriu de comèdia o musical) i a Ke Huy Quan (millor actor de repartiment). Es pot veure a Movistar +.

‘Black Panther: Wakanda forever’. Angela Bassett es va emportar el guardó a la millor actriu de repartiment. La pel·lícula de Ryan Coogler pot veure’s a Disney +.

‘Pinocho de Guillermo del Toro’. Després d’una estrena limitada a les sales de cine, la pel·lícula guanyadora en la categoria de llargmetratge d’animació està disponible a Netflix.

‘Babylon’. La pel·lícula de Damien Chazelle distingida amb el Globus d’Or a la millor banda sonora s’estrena a les sales de cine el 20 de gener.

‘Argentina, 1985’. La millor pel·lícula en llengua no anglesa del 2022, segons els Globus d’Or, pot veure’s a Amazon Prime Video.

Televisió

‘La casa del dragón’. Millor sèrie dramàtica. És a HBO Max.

‘Colegio Abbott’. Millor sèrie de comèdia o musical, millor actriu (Quinta Brunson) i millor actor de repartiment (Tyler James Williams). Disney+.

‘Euphoria’. Premi a la millor actriu de sèrie dramàtica per a Zendaya. HBO Max.

‘Yellowstone’. Millor actor de sèrie dramàtica per a Kevin Costner. No està disponible a cap plataforma a Espanya.

‘The bear’. Millor actor de comèdia o musical per a Jeremy Allen White. Disney+.

‘Ozark’. Millor actriu de repartiment per a Julia Garner. Netflix

‘The White Lotus’. Millor minisèrie i millor actriu de repartiment en minisèrie o pel·lícula de televisió (Jennifer Coolidge). HBO Max.

‘The dropout’. Millor actriu en minisèrie o pel·lícula per a televisió (Amanda Seyfried). Disney+.

‘Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer’. Millor actor en minisèrie o pel·lícula per a televisió (Evan Peters). Netflix