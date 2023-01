La programació d’aquest semestre de l’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent té més presència de teatre que en altres ocasions, buscant un equilibri entre les obres professionals i les propostes locals. Del nou llibret que desgrana les 18 propostes que s’han preparat en destaquen l’espectacle Bona gent, del mediàtic Quim Masferrer, que es podrà veure a l’abril; i la comèdia Orgasmes, amb el conegut actor Roger Pera, que es farà al març.

Però hi ha també altres propostes teatrals amb grans actors i actrius. Sense anar més lluny, Tocar mare, protagonitzada per Lluïsa Castell i Georgina Latre, que encetarà la programació estable de l’equipament sallentí aquest dissabte. És una comèdia dramàtica que parla de la relació entre mare i filla. Esperança, una dona prejubilada alegre i animosa, i Empar, la jove directora d’una productora audiovisual, conformen una atípica família que es veu trastocada per un fet inesperat.

Al febrer hi haurà dos espectacles ben diferents. D’una banda, Els colors de Duke Ellington, amb el director i actor Marcel Tomàs, que interpreta a un Duke Ellington amb molt sentit de l’humor acompanyat de 8 músics que tocaran, ballaran i interactuaran amb ell. Aquesta proposta ja es va poder veure al teatre Kursaal de Manresa per la festa major. D’altra banda, Iaia, una proposta atrevida que té 60 persones a l’escenari fent de públic i la platea buida perquè tota l’acció passa dalt de l’escenari. És una creació de Mambo Project, que ja va tenir molt èxit a la Fira Mediterrània de Manresa del 2021.

Al març arribarà la refrescant comèdia Kalumba, que va desvetllant misteris a mesura que avança la trama. Amb dramatúrgia de Frank Bayer i amb quatre actors sobre l’escenari que recorden nostàlgicament i anualment l’any que van coincidir fent un Erasmus.

L’Escola Municipal de Música Cal Moliner de Sallent prepara per al maig Mare meva! El musical, que ja és el tercer espectacle musical que munten, després de l’èxit d’Anni (2018) i l’Ogre Verd (2022). En aquesta ocasió han escollit l’obra basada en els grans èxits del grup musical ABBA, que narra la història de la Donna, mare soltera i independent, que té un petit hotel en una idíl·lica illa grega.

També hi haurà dues propostes d’entitats sallentines al juny. L’Elenc Teatral de Sallent representarà la coneguda comèdia Toc Toc i alumnes de l’Escola Municipal de Música Cal Moliner i usuaris del Centre Ocupacional d’Ampans han preparat l’espectacle La saviesa perduda, que parla de com retrobar-se amb la natura, i que escenificaran per als escolars del poble el dijous 15 de juny.

Espectacles familiars

La programació de la Fàbrica Vella de Sallent s’adreça a tots els públics. Per a les famílies es proposen dos espectacles. D’una banda, aquest gener, es podrà veure el concert teatralitzat Maquinaigües, a càrrec de La Tresca i la Verdesca. I al març arribaran les Cançons menudes, una proposta per a nadons de 0 a 3 anys de la bagenca Marta Canellas, que s’ha treballat a les escoles bressol de Sallent.

També hi ha oferta per als amants de la dansa. Aquest mateix diumenge (18 h) s’ha programat El nostre conte de Nadal, un espectacle de dansa i teatre a càrrec de l’escola de l’Espart Vila de Sallent. La meteorologia del cos i el paisatge és un taller de dansa a càrrec de Jordi Mas, que està obert a tothom i tindrà lloc el dissabte 21 de gener (11 h). Aquestes dues propostes són gratuïtes.

També són d’accés gratuït dues propostes protagonitzades per la gent gran. D’una banda, El show de la gent gran de Sallent, que en el marc del projecte Veus solidàries en benefici de La Marató, tindrà lloc el dissabte 4 març (18 h). I, d’altra banda, Mis viejos rockeros, espectacle de playback a càrrec de l’Associació de Gent Gran del Casal de Cardona, que arribarà el diumenge 2 de juliol (18 h).

I la música clàssica li posarà l’Acadèmica Internacional de Música de Solsona (AIMS) el dimarts 8 d’agost (20 h). Els joves estudiants de música que fan parada a Sallent des del 2018 actuaran aquest cop a la Casa Museu Torres Amat després de fer-s’hi una visita guiada.