Davant la bona resposta de les corals de la Catalunya Central, ha calgut programar dues sessions de la cantata Nadal, llum i misteri, que els ajuntaments de Castellbell i el Vilar i Sant Vicenç de Castellet, amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Entitats Corals, han organitzat amb motiu del centenari del naixement de Francesc Vila Ginferrer, figura clau del cant coral que va crear una extensa i reeixida obra de més de 500 composicions. En cadascuna de les dues sessions hi participaran uns 150 cantaires, o sigui un total de més de 300 d’una quinzena de cors, des de l’Orfeó Manresa fins a la Coral de Talamanca (vegeu la llista completa al desglossat).

«Estem molt contents i agraïts de la resposta de les corals, perquè això demostra que el mestre Vila era una persona estimada i que la seva música arriba a tothom», destaca Montserrat Casas, directora musical de l’espectacle, que va codirigir amb el santvicentí Pere Díez la coral Al Vent de Sant Vicenç, a la qual ha passat factura la pandèmia. Díez, que exercirà de solista a la cantata al costat d’Elisabet Soler, directora de l’Escola de Música de Sant Vicenç de Castellet, va tenir una vinculació «llarguíssima» amb Vila, tant musical com humana. Va cantar molts anys a la Capella de Música del Burés, que dirigia Vila, i, de fet, el mestre va compondre els solos de Nadal, llum i misteri «pensant en la veu del Pere de llavors».

Casas, que és professora a l’Escolania des de fa 22 anys, va coincidir un curs treballant amb el mestre Vila en escoles de Terrassa i cantant un any i poc amb ell a la Capella de Música del Burés. «I també se m’ha enganxat el seu mestratge per haver cantant tants anys al costat del Pere, i dirigeixo aquest concert pensant en tot el què he vist i après. I ho facilita molt que les corals estiguin tant predisposades i hagin treballat tant i tant bé».

La cantata Nadal, llum i misteri, amb música de Vila a partir de poemes del seu amic i col·laborador mossèn Joan Farràs, és una de les peces clau del repertori nadalenc català. «És de l’estil de música del Vila, que enganxa, i parla de molts nadals diferents, del Nadal més festiu i alegre, del naixement del nen, però també del Nadal a les guerres, o el més intimista de l’establia, o el més innocent dels pastors. Tot plegat fa que la gent s’enganxi a aquesta obra de Nadal, que ja tenia la voluntat de ser realment popular. El mestre Vila feia vestits a mida pensant en les corals que tenia, pensant que les pogués cantar la seva gent, que no sap de música i aprèn la melodia de memòria, però que pogués cantar un repertori bonic, que arriba i entra fàcil».

En la cantata també hi deixarà la seva empremta artística un altre santvicentí vinculat al mestre Vila: Joan Maria Segura, ara establert a Madrid com a director resident del musical Cantando bajo la lluvia. Serà una posada en escena «sòbria» amb projeccions històriques i la intervenció de dos ballarins. Segura recorda l’estrena de Nadal, llum i misteri «a l’església del poble, amb Vila i Farràs superemocionats i orgullosos que s’hi haguessin afegit capes artístiques amb les coreografies que vam fer amb l’Esbart Dansaire Santvicentí. Després també vam anar a Montserrat». I diu que ara «es tanca el cercle, amb un concert més gran, però també més íntim». Per al director d’escena, el mestre Vila és, «salvant les distàncies, el Martí i Pol de la música. Perquè és fàcil de llegir i entendre, arriba a tothom, però amb profunditat, amb un univers musical que toca l’ànima».

Als concerts, que arrencaran amb dues altres peces emblemàtiques de Vila (T’he mirat i Senyor Sant Jordi), hi assistirà la filla el mestre, Maria Alba Vila. i al vestíbul hi haurà els plafons de l’exposició que se li ha dedicat. El 12 de febrer hi ha previst fer, a Castellbell, un acte de cloenda de l’Any Vila. Aquell mateix cap de setmana, a l’Escola de Música de Sant Vicenç es farà un curs de pegagodia musical, a càrrec de Maria Alba Vila i els seus fills, Rubén i Óscar, que, establerts a Madrid, han donat continuïtat als mètodes de formació musical del seu familiar.