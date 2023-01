El Teatre Kursaal de Manresa acollirà demà a la nit l’onzena edició de la Nit dels Genis, un espectacle de màgia que va néixer fa poc més d’una dècada aprofitant la celebració d’un claustre d’especialistes d’arreu del món que ja fa trentze anys que té lloc en una casa de colònies del Pont de Cabrianes, al terme de Sallent. Vinguts de diferents punts del continent europeu, i fins i tot de l’Argentina, els mags conviuen des d’ahir i fins dilluns mostrant els seus avenços i els números més nous, i entre cinc i vuit d’ells pujaran a l’escenari del teatre manresà.

«Tot va començar amb un correu innocent que vam enviar al Kursaal i el Joan Morros el va rebre i de seguida es va mostrar encantat amb la idea», explica May Closa, co-organitzadora del certamen juntament amb Xavier Tapias. La gala acostuma a reunir una selecció dels il·lusionistes que es reuneixen al Pont de Cabrianes i és un dels pilars del vincle de la ciutat de Manresa amb la màgia, ja que en els darrers anys s’han celebrat a la capital del Bages congressos i competicions internacionals. «Darrerament, quan vas a campionats, hi ha molts participants que identifiquen Manresa al costat de Madrid i Barcelona», apunta Manolo Magno, un dels participants en la trobada.

La gala de l’any passat va estar presentada per Pau Borrell i enguany aquest paper l’exercirà Christian Cooker, un artista que «va estar a l’escola de la Coco Comín i sap cantar i ballar, dos fets molt importants per fer de presentador», comenta Tapias. L’espectacle, per al qual encara hi ha entrades a la venda, tot i que la platea està pràcticament plena, començarà amb una selecció d’actuacions ràpides d’alguns dels mags del claustre i, posteriorment, es podran veure els números sencers d’una selecció de la resta. «Fins el darrer moment no tanquem el cartell de la gala perquè ens agrada anar veient què fa cadascú», afegeix Closa, que xifra en 24 la mitjana de participants en la trobada del Pont de Cabrianes, ja que alguns arriben més tard i altres marxen abans d'acabar.

La principal novetat d’enguany és la presència de cinc dones, el guarisme més alt en els tretze anys de vida del claustre. Una d’elles és l’osonenca Laia Baulenas, que treballa la màgia general i també s’està iniciant en el món de les màscares. Tal i com avancen els organitzadors, «en aquesta edició no hi ha màgia de manipulació i predominarà la màgia general i la màgia còmica».

En una trobada davant dels mitjans, alguns dels especialistes van demostrar no tant sols la seva habilitat per a la il·lusionisme sinó també aquesta capacitat per a provocar les rialles dels espectadors. L’italià Dario Adiletta, que dijous encara estava pendent que li arribés la maleta extraviada en el vol a Catalunya, va aconseguir que una de les periodistes presents a la sala fes de voluntària i va deixar tothom amb la boca oberta. Primer li va dir a la responsable de premsa del Kursaal que quan sentís que la tocava amb un dit a l’espatlla, aixequés el braç corresponent. I així va procedir, també amb els ulls tancats quan el mag només va alçar el dit a uns pams de distància del cos de la seva partenaire, convençuda quan va obrir els ulls que havia sentit el contacte d'Adiletta.