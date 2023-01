Cineclub Manresa projecta aquest diumenge la pel·lícula Fuego. Heu vist segurament moltes pel·lícules que s’afermen en un triangle sentimental (una premissa argumental molt sovintejada pel cinema modern), però Fuego tracta aquesta qüestió amb una personalitat suggeridora i poderosa, vertaderament inusual i distingida. Sara i Jean gaudeixen d’una relació equilibrada i satisfactòria ... fins que apareix novament François, l’anterior parella d’ella i el vell amic (i soci) d’ell. La irrupció dels fantasmes del passat suposarà un trasbals emocional amb unes conseqüències imprevisibles. Claire Denis, una de les grans autores del cinema europeu (Una mujer en África, Un bello sol interior, High Life), ha teixit un drama intimista d’alt voltatge. La creadora francesa, amb una sensibilitat especial per radiografiar les emocions amb la mirada més esmolada, despulla els seus personatges turmentats i dividits amb una passió devastadora i una sinceritat descarnada. L’autora de Chocolat conjumina la intensitat amorosa i la profunditat reflexiva, en un còctel explosiu que captura l’abisme interior d’una parella en crisi amb un enfocament audaçment femení, una maduresa brutal i una manca absoluta de moralina. No espereu cap formula tranquil.litzadora ni cap resposta catàrtica, perquè la Denis juga sortosament en la lliga de les cineastes que empren la càmera per colpejar-nos amb els interrogants més desassossegants i esquinçar els seus adolorits personatges, tot incidint en les seves ferides invisibles, fins assolir la veritat més incòmoda. A Fuego salten les espurnes de la pantalla perquè la seva exploració implacable i vertiginosa es fonamenta en la prodigiosa complicitat d’uns intèrprets superbs i en estat de gràcia: la incommensurable Juliette Binoche i el portentós Vincent Lindon. Arrabassadora, estremidora i indispensable.