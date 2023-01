Andrea Genovart (Barcelona, 1993) ha guanyat aquest dilluns el vuitè Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb el seu debut com a escriptora, ‘Consum preferent’. El jurat del certamen ha valorat el “trepidant viatge” que planteja l’autora amb una veu “radicalment contemporània” i una novel·la “lúcidament emprenyada sobre la precarietat d’una generació”. També han destacat l’humor i la intel·ligència “reconstituent” o la mirada “contundent”.

A la seva primera novel·la, Genovart s’interessa per la generació que voreja la trentena i que malda per deixar enrere la joventut enmig de feines precàries i la culpa de formar part del primer món. El treball s’ambienta en la Barcelona actual, on es pateix per una comunicació humana “incerta i fantasmal”.