La màgia va tornar a demostrar dissabte a la nit al Kursaal que és internacional i per totes les edats. Això sí, falten més dones a aquest món. L’acte va començar amb uns parlaments dels organitzadors, May Closa i Xavier Tapias, i també va comptar amb la presència del president italià de la Federació Internacional de Societats Màgiques (FISM), Andrea Baioni, que va dirigir-se al públic en català. Durant una setmana els artistes han estat al claustre del Pont de Cabrianes, al terme de Sallent, organitzat per Closa i Tapias. Durant aquests dies els artistes han mostrat els seus avenços i han assajat l’espectacle com cada any. Dels vint-i-cinc mags que s’han reunit al claustre, al Kursaal només se’n va veure una petita mostra de set artistes internacionals.

L’espectacle va començar amb l’escenari fosc, amb tocs de campana i una música potent de fons per mostrar els diferents mags que actuarien a la gala. El certamen va estar dirigit per un còmic i jove presentador que va anar introduint cançons entre mag i mag per amenitzar la vetllada. La gala va començar amb el jove Ernesto Fontalba, ex concursant de Got Talent i amb el Premi Nacional de Màgia 2022 a la butxaca. Acompanyat d’Andrea, van fer un dels números més visuals i atractius de la gala. Tot seguit, Maxim Gladstain, va representar un número original amb vanos que apareixien i desapareixien mentre feia aparèixer llums, bastons i flors. El certamen també va comptar amb dos mags alemanys, Nikolai Striebel i Maurice Grange. Striebel, el més jove de la gala, amb només setze anys ja compta amb el primer premi nacional d’Alemanya, i Grange amb el d’Alemanya i Quebec. Els dos van interpretar un número més introspectiu, amb no tan format espectacle, sinó amb elements més simples com boles de ping-pong, cartes i fulls de paper. L’espectacle més aplaudit va ser el del francès Yanís Why, qui va jugar amb la màgia d’una llàntia, fum que sortia per la boca i les orelles, diferents sons i el Rock&Roll. Un públic més aviat familiar, tot i que també hi havia gent gran i adolescents, van aplaudir fermament l’espectacle del francès. La gala va acabar amb Dario Adiletta que és 7è campió mundial de màgia i el 2021 va guanyar el número més original de la fira FISM de Manresa. Adiletta va interpretar un número amb aigua i va fer volar sobre sí mateix una vareta “màgica” que havia sortit de l’aigua. El públic també va participar a l’espectacle, un dels números va ser una trucada telefònica a fora del teatre perquè s’escollís una carta d’una baralla imaginària. El presentador va acabar endevinant la mateixa carta que estava guardada en un sobre entre el públic. En general, la gala va comptar amb números molt més atractius i visuals que anys anteriors, gràcies a la música, l’aigua, els llums, el foc i el fum.