El record de Francesc Vila mou 300 cantaires i omple dos cops el Kursaal

El mestre Francesc Vila va deixar un gran llegat i un gran record. Així ho va constatar ahir el Kursaal de Manresa, que es va omplir en dues funcions per viure l’acte central del seu centenari. Gairebé 300 cantants van demostrar davant del públic que Vila va deixar una profunda empremta.

Els participants eren cantaires d’una quinzena de corals de la Catalunya central, que es van agrupar per interpretar la popular cantata nadalenca creada pel compositor castellvilarenc. Amb el títol Nadal, llum i misteri, el projecte va néixer en un format minimalista a l’església del poble i a poc a poc va anar agafant gruix. Ahir al Kursaal hi va haver una posada en escena simple però que ressaltava, sobretot per la gran participació: tres centenars de cantaires dirigits per Montserrat Casas, directora musical de l’espectacle. En diferents moments es van unir per mostrar alguns objectes que donaven un toc emotiu a l’espectacle. Va destacar el moment en què alguns cantaires portaven a les mans espelmes artificials, ja a les acaballes de l’espectacle. Tot plegat, fusionat amb la dansa, ja que hi va haver la intervenció de dos ballarins en diferents cançons.

«T’he mirat» i «Senyor Sant Jordi»

El concert va començar amb dues peces emblemàtiques de Francesc Vila. Van ser T’he mirat i Senyor Sant Jordi. Van ser dues cançons en què els cantaires estaven asseguts, per deixar veure darrere seu com anaven passant les imatges que s’anaven projectant del mestre Vila. Durant l’espectacle la pantalla també va servir per poder mostrar diferents projeccions que confegien un teló de fons perfecte i acollidor.

El concert, fluid i dinàmic, també va tenir moments per a solistes i per a la incorporació d’instruments de vent i de corda.

Al teatre Kursaal també hi va assistir la filla del mestre, Maria Alba Vila. Al final del concert van demanar que pugés a dalt de l’escenari i se li va retre un homenatge traduït en aplaudiments i amb l’obsequi d’un ram de flors.

L’acte d’ahir, la proposta central de l’Any del mestre Vila, va servir per resumir davant del nombrós públic la seva trajectòria musical. A més, tots els assistents van poder veure, al vestíbul del teatre, els plafons de l’exposició que se li ha dedicat i també l’auca que s’havia preparat sobre la seva trajectòria vital. Per acabar d’arrodonir l’homenatge, el diumenge 12 de febrer es farà l’acte de cloenda de l’Any Vila a Castellbell i el Vilar.