El grup de folk-rock-country Falsterbo ha anunciat que el proper 12 de febrer tancarà la seva carrera musical amb una última actuació al Palau de la Música. En un comunicat, el grup format per Eduard Estivill, Montse Domènech i Jordi Marquillas ha explicat que després de 55 anys cantant abandonaran una carrera plena de “sentiments compartits” amb molta gent anònima i amb companys músics. El concert tancarà una gira que ha durat un any en una vintena de ciutats del país i amb la col·laboració d’artistes com Ramon Mirabet, Andrea Motis, Isidor Marí, Laia Porta, Magalí Datzira, Pep Sala, Jonathan Argüelles, Alidré Sans o Joan Reig. “Ens acomiadem de vosaltres, contents, sense nostàlgia ni pena, perquè la música ens ha donat la vida i bons moments de felicitat”, han apuntat en el comunicat.

"Els agraïments són infinits i no puc deixar d’anomenar les persones que ens han fet costat en el nostre viatge”, han subratllat. En el comunicat enviat a la premsa han recordat el nom de diversitat de persones que han passat pel grup com Joan Boix, Amadeu Bernadet, Montse Domènech, Josep Maria Clua, Isidor Marí, Jordi Marquillas, Ramon Casajoana, Àngel Fàbregas o Pep Bou. Les persones que han format part de la història del grup així com artistes com Ramon Mirabet, Judit Neddermann, Beth o Jofre Bardagi pujaran a l’escenari el proper 12 de febrer en el comiat de Falsterbo.