Madonna ha anunciat aquest dimarts que la gira 'The celebration tour' farà parada a Barcelona l'1 de novembre d'aquest any. Amb un vídeo en què apel·la la pel·lícula 'Truth or Dare' i que ha comptat amb la participació d'artistes com Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre o Amy Schumer, l'estrella mundial repassarà a la ciutat comtal les quatre dècades de carrera musical. La gira començarà a Vancouver el 15 de juliol i passarà per 35 ciutats, entre les que hi ha Chicago, Nueva York, Miami o Los Ángeles. A Europa actuarà a onze ciutats durant la tardor que, a més de la capital catalana, inclouen Londres, Barcelona o París. Les entrades es posaran a la venda aquest divendres a les 10.00 h

'The Celebration Tour' s'acabarà a Amsterdam el divendres 1 de desembre. Les actuacions comptaran amb la participació de Bob the Drag Queen, conegut com a Caldwell Tidicu, que obrirà tots els concerts de la gira mundial.