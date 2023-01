El primer Cicle de Concerts El Guirigall se celebrarà els dies 11 de febrer, 11 de març i 15 d’abril a la sala El Sielu de Manresa, amb la voluntat de portar a la ciutat algunes de les bandes més representatives de l’escena alternativa estatal. Cada vetllada tindrà la presència de tres grups, entre els quals n’hi haurà sempre almenys un de la capital bagenca, pel propòsit que tenen els organitzadors de donar veu a les bandes manresanes.

El Guirigall va néixer a meitats de l’any passat com un col·lectiu sense ànim de lucre integrat per diverses bandes del panorama alternatiu de Manresa i rodalies. Després de les dificultats causades per la pandèmia en l’escena musical, l’associació té per objectiu revitalitzar la programació de música en directe i atorgar visibilitat a formacions emergents i d’altres més veteranes que es mouen els circuits culturals.

Les bandes que formen El Guirigall són Fckmylife, Dogteeth, Bright Joy, Sad Boys, Los Valientes, Ultrv Cult, Bye Bye Pedro, Fecal Matter, Fornax i El Amante Virgen. D’aquesta desena de bandes en actiu n’hi ha que tenen membres que tot just han arribat a la majoria d’edat i d’altres amb músics que són prop de la jubilació. Un elenc divers que certifica la riquesa d’un panorama musical de la ciutat de Manresa que segurament no és prou conegut.

El primer concert tindrà lloc el dissabte 11 de febrer amb el grup madrileny Biznaga (indie, punk rock), els barcelonins La Inquisición (punk rock) i els locals Los Valientes (indie, garage rock). Les entrades valen 16 euros a taquilla i 13 anticipades i es poden adquirir a entrapolis.com o bé entrant-hi des de guirigallfest.com.

La segona jornada, just un mes després, l’11 de març, inclourà les actuacions de Blowfuse (punk rock), una banda de Barcelona, i dos conjunts manresans, Bye Bye Pedro (punk rock) i Fckmylife (emo rock). Els tiquets tenen un preu de 13 euros a taquilla i 10 per internet.

El cicle es clourà el dissabte 15 d’abril amb els cordovesos Viva Belgrado (emo, rock) i els manresans Sad Boys (emo, hardcore) i Dogteeth (rock). En aquest cas, les localitats també tenen un preu de 13 euros a taquilla i 10 per internet.

Un escenari per la Festa Major

El Guirigall ha arribat per fomentar l’escena musical a Manresa i per aquest motiu es planteja no tant sols programar concert sinó crear comunitat, tal i com expliquen els seus responsables. Fomentar la cohesió entre les bandes, animar els joves a tocar i crear grups, reivindicar Manresa com una parada obligada per als grups del panorama català i espanyol i atreure públic de fora de la ciutat són els principals objectius de l’entitat. Així mateix, tal i com avancen, estan en converses amb la regidoria de Cultura per poder tenir un escenari propi durant la propera edició de la Festa Major.