La Pegatina ha escollit el Berguedà per engegar la seva gira mundial. El grup de Montcada i Reixac celebrarà el primer concert del tour que commemora el seu 20è aniversari el dissabte 4 de febrer al pavelló de Sant Jordi de Cercs (22.30 h). Serà una de les dues úniques actuacions de la formació a Catalunya durant el 2023.

La Pegatina portarà la seva música a l'escenari del pavelló d'esports de la mà de la Comissió de Festes del Roseret que espera que hi assisteixin dues mil persones. Aquesta entitat amb la col·laboració i el suport de l'Ajuntament de Cercs, organitzen aquest concert.

El públic podrà gaudir de les cançons del darrer treball del grup "La Meva Gent" estrenat el 2022 així com d'algunes de les seves peces més populars com "El Gat Rumberu", "Mari Carmen", "Lloverá y yo veré", "Y volar..." o "Aquí és Nadal i estic content" entre d'altres. L'espectacle també comptarà amb l'actuació de Maurino.

Les entrades es poden aconseguir a través de la pàgina oficial del grup www.lapegatina.com o bé a la web d'entradium.com i costen 25 euros. La comissió de festes del Roseret destinarà els diners que es recaptin a l'organització de la Festa Major i a la programació d'altres concerts.

"Ja feia molts anys que volíem portar aquest grup"

La comissió de festes del Roseret "ja feia molts anys que volíem portar aquest grup" ha explicat la portaveu de l'entitat, Nèlia Boza. "Sabíem que aquest 2023 amb la gira dels seus vint anys seria molt especial i una ocasió única per portar-los a casa. Per aquest motiu vam animar-nos a tirar endavant". Boza ha dit que per Sant Jordi de Cercs "és un luxe programar aquest concert coincidint amb la celebració de les dues dècades de la formació. Estem molt il·lusionats". Hi ha afegit que La Pegatina "és un grup que agrada a públics de totes les edats, que segueix la línia dels conjunts que fins ara han passat pel municipi com els Txarango o bé Doctor Prats i els Catarres". Per la portaveu de l'organització" és una excel·lent oportunitat perquè en gaudeixin les persones de Cercs, del Berguedà i també de comarques veïnes". Nèlia Boza ha convidat a tothom a assistir al concert de La Pegatina: "serà una festa".