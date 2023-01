Alec Baldwin serà imputat amb dos càrrecs d’homicidi involuntari per la mort el 21 d’octubre del 2021 a causa d’un tret de la directora de fotografia Halyna Hutchins durant un assaig en el rodatge de ‘Rust’, del qual era productor i protagonista.

Hannah Gutierrez Reed, que era la jove encarregada del control i la supervisió de les armes en el ‘western’, també serà imputada amb els mateixos càrrecs, segons ha anunciat aquest dijous la fiscalia de Nou Mèxic en un comunicat.

«Després d’una extensiva revisió de les proves he determinat que hi ha prou evidències», ha escrit la fiscal del districte de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, a l’anunci. «Mentre jo estigui al capdavant, ningú està per sobre de la llei i tothom mereix justícia», ha assegurat també la fiscal.

«Tràgic accident»

Baldwin va disparar el tret que va acabar amb la vida de Hutchins (i que va ferir el director Joel Souza) en el que va descriure com «un tràgic accident». El director ha defensat repetidament que no va tenir responsabilitat al rebre per a l’assaig de l’escena una arma que li havien dit que era segura, i ha interposat demandes contra el personal encarregat de la supervisió i maneig de les armes de foc.

Segons ha explicat la fiscal en el comunicat, el primer assistent de direcció de la pel·lícula, Dave Halls, que va ser qui va donar l’arma a Baldwin, ha arribat a un acord pel qual accepta declarar-se culpable d’«ús negligent d’una arma letal». Segons aquest pacte, passarà sis mesos en llibertat condicional però no anirà a la presó.