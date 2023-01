Feia molts anys, massa, que Jordi Galceran no escrivia una obra. L’autor d’èxits com ‘El mètode Gronshölm’ i ‘El crèdit’ torna per fi a la cartellera amb un nou títol: ‘FitzRoy’, una peça amb aventures, emoció i humor. La protagonitzen Míriam Iscla, Sílvia Bel, Sara Espígul i Natalia Sánchez, actriu madrilenya que debuta en català per primera vegada en aquesta obra a les ordres de Sergi Belbel, director de capçalera de Galceran. El seu cinquè títol, una producció de Bitó, serà a la cartellera al Teatre Borràs a partir del 2 de febrer i la temporada vinent farà gira per Catalunya.

«Sempre he volgut fer teatre d’aventures. ‘FitzRoy’ és una història versemblant amb un punt de comèdia. Ha sigut un repte tant a nivell d’escriptura com escènic», afirma l’autor. Les protagonistes d’aquesta història són quatre dones molt diferents amb un objectiu comú: ser les primeres alpinistes a arribar a la cimera d’aquesta muntanya situada a la Patagònia, entre Xile i l’Argentina, per un difícil camí mai culminat fins a la data per un equip de dones. «Aquesta és l’obra més radical de Galceran perquè tot transcorre en continu, sense salts temporals ni possibilitat d’entrades o sortides de personatges perquè tot passa a 2.800 metres d’altura», ressalta Belbel. «M’agrada treballar amb els mínims elements possibles; en aquest sentit soc molt clàssic» Tot transcorre en un espai no gaire gran i en temps real, dues característiques habituals de les obres de Galceran, partidari d’utilitzar fórmules que aporten diferents del cine o la televisió. «M’agrada treballar amb els mínims elements possibles; en aquest sentit soc molt clàssic», afirma l’autor, que defineix l’obra com «un joc endimoniat, divertit i original». L’acció transcorre en un lloc conegut com «la cadira del francès». Allà s’arreceren les muntanyistes abans d’encarar l’últim tram cap al cim a l’espera que les condicions meteorològiques siguin les idònies. Però, ¿i si no arriben? ¿Estan disposades a arriscar-ho tot per un somni? Motivacions diverses A la muntanya, com en la vida, ens enfrontem a condicions extremes i hem de prendre decisions. Els conflictes interns dels personatges també afloraran en els moments de tensió. Míriam Iscla interpreta la cap de l’expedició. «És una psicòloga que ha escrit diversos llibres d’autoajuda. És una dona a qui li agraden els reptes». Sara Espígul encarna «una dona forta, valenta i amb molt sentit de l’humor que es troba en un moment de transició». Sílvia Bel encarna una gran amant de la literatura amb gran capacitat per explicar històries. És una mica naïf. L’actriu, escaladora en la vida real, ha ajudat la resta a entendre els desafiaments de la muntanya i a espavilar-se amb les cordes i altres aparells. Per preparar l’obra van escalar juntes una paret a Montserrat. L’única que va arribar al cim va ser Natalia Sánchez, que a l’obra és l’última a incorporar-se a l’expedició i és també la més jove. «La seva visió del món farà trontollar algunes coses», destaca l’actriu (‘Los herederos de la tierra’), que va aprendre català gràcies a Marc Clotet, la seva parella. El parla sense gens d’accent i amb total facilitat. Li agradaria fer més obres en català, afirma. Però si ‘FitzRoy’ funciona tan bé com la resta d’obres de Galceran, haurà de tenir paciència, perquè solen fer llargues temporades. ‘El crèdit’ va estar un any i mig a la cartellera a La Villarroel.