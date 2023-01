Fa uns dies Rosalía anunciava la pròxima publicació de la cançó ‘LLYLM’ (‘Lie like you love me’) amb un missatge a les xarxes socials que dirigia la prereserva de l’esperat tema en diferents plataformes perquè els seus seguidors poguessin rebre un avís quan sigui publicat. Aquest dimecres, la cantant ha penjat aquest tuit, on es dedueix l’esperada data per als seus seguidors: el 27 de gener.

JAN 27 — R O S A L Í A (@rosalia) 18 de enero de 2023

Dins de l’actual estratègia d’anunciar amb comptagotes i anar oferint pinzellades de futurs llançaments per generar expectació a les xarxes socials, Rosalía va pujar un vídeo a TikTok cantant un fragment de cançó mentre passejava amb barca amb el seu nòvio, Rauw Alejandro, al Japó, on han passat el Nadal.

Posteriorment, <strong>va esborrar aquest vídeo i dies més tard en va pujar un altre de menys d’un minut</strong> de durada en què se la veu cantant a ella sola aquest animat tema pop amb deix aflamencat: «‘I don't need honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Cover me in a dream. I’ll be yours, our fantasy / Who need the honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Maybe the happy end becomes real enough for me’».

Si finalment tota la cançó és en anglès, serà la primera que llança en aquest idioma en solitari, tot i que va ser coautora i cointèrpret en anglès de ‘Barefoot in the park’, un tema del 2019 en què cantava amb el músic britànic James Blake, i de ‘Blinding lights’ amb The Weeknd el 2020. També ha publicat versions de cançons com ‘I see a darkness’, que va cantar Johny Cash.

Rosalía fa aquest pas musical després de tancar un any d’èxit amb ‘Motomami’, premi al millor àlbum dels Latin Grammy, que va concitar unanimitat de la crítica periodística: des de ‘The New York Times’ fins a ‘Rolling Stone’, passant per ‘Pitchfork’, ‘The Guardian’ i ‘NME’. Tots van coincidir que aquest treball ha sigut un dels millors de l’any.