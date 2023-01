L’escriptor Alejandro Palomas serà dimecres vinent, dia 25 de gener, el primer convidat d’enguany del cicle Pessics de vida, un acte que tindrà lloc a partir de les 19 h a la sala d’actes del Casino de Manresa. El novel·lista serà entrevistat per la periodista Gemma Camps, redactora de la secció de Manresa del diari Regió7.

Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) és conegut tant per la seva obra narrativa com per la seva poesia i la feina com a traductor. Llibres com Un fill (Premi joaquim Ruyra 2012), Un secret i la trilogia Una mare, Un gos i Un amor (Premi Nadal 2018) han convertit Palomas en un autor llegit milers de lectors. La seva darrera obra, que va veure la llum el passat mes d’octubre, és Això no es diu, on recorre una infantesa marcada pels abusos sexuals, l’assetjament escolar i un alt grau de sensibilitat que el van fer vorejar el suïcidi. Així mateix, l’autor parla de la relació amb la mare i de l’escriptura com a refugi. L’entrevista es podrà seguir en directe pel canal de youtube de Manresa Cultura.