La cantant Núria Graham presenta “un nou espai sonor” en el quart disc ‘Cyclamen’, publicat aquest divendres. Un àlbum que, segons la compositora, és de principi de cicle, d’observació i de tot el que passa al món. La naturalesa i com l’observem marca la pauta de les cançons ja sigui a través d’un volcà, d’una onada enorme o d’un ocell que ho veu tot i tot això a través de les melodies íntimes de la cantant. “El disc és catastròfic en moltes temàtiques, però és lluminós”, diu en una entrevista amb l’ACN. La compositora, que va fer la prèmiere del disc en la inauguració del 34è Mercat de Música Viva de Vic, actua aquest divendres a l’Auditori de Girona.

Graham explica que el disc ‘Cyclamen’ presenta “un nou món sonor. No és un trencament amb els treballs anteriors, però sí es diferent”, indica, especialment en la concepció de com feia l’àlbum. “Durant molt de temps he coproduït els discos, però hi va haver un moment fa dos anys en què necessitava posar-me a prova a mi mateixa i deixar-me portar per l’instint. Quan vaig decidir produir el disc jo mateixa se’m va obrir una paleta de possibilitats, que potser hi eren abans, però no m’ho permetia”. Per això, considera que és un disc “molt de principi” per a ella. Un inici de cicle ja sigui vital de la cantant ja sigui de la manera com veu el món i fa música.

A més de la sensació d’un principi de cicle, la cantant descriu que aquest és un disc d’observació i de tot el que passa al món. “El disc és catastròfic en moltes temàtiques, però és lluminós, d’anar cap a la llum i hi poso molt d’esforç en anar cap a aquest espai”.

Graham s’ha deixat emportar per les cançons i li han sorprès algunes de les temàtiques de les lletres un cop fets els temes. Les cançons l’han dut, indica, a elements de la naturalesa. “No parlo només de la natura, sinó que intento connectar amb el subconscient i l’instint, que és també una forma de connectar-se amb la natura”. Per això, desgrana que el disc té com a personatges observadors de la natura, com una espècie de trobadors.

Ara que el disc ja ha rodat per diversos escenaris, inclòs Estats Units, assegura que la rebuda està sent molt bonica i té moltes ganes que la gent el pugui escoltar de dalt a baix. “És un àlbum molt pensat amb aquesta estructura de disc”. Creu que és un treball poc convencional, gens ballable. “Les estructures no són tan pop i no estic fent una cosa regida per res que sigui molt pop i per això és menys convencional”, manifesta.

La cantant no creu que la formula de fer discos sencers estigui obsoleta, com sembla que dicti ara la indústria basada més en la publicació de senzills. Al final, reflexiona, “crear un disc no és fer un recull de cançons boniques, sinó explicar una història i això no està obsolet. És important dins de l’art tenir un discurs i narrar una història i que passi alguna cosa”. Creu que l’art no és una feina purament estètica, sinó, diu, s’avorriria. “Estem tan desconnectats de la nostra història i de la natura que un disc és un moment on es para un temps”.

10 anys de trajectòria

Aquest és el quart disc de Graham, ja que, com explica, el primer disc seu publicat fa 10 anys, ‘First tracks’, era un recull de cançons. Graham no mira molt cap enrere perquè el passat, diu, ja va ser. No vol perdre, però, aquella espurna que la va portar a fer música. “Hi ha aquella espurna de completa inexperiència que no vull perdre mai. Si arribes a un punt de la teva carrera que creus que saps alguna cosa hi ha el perill que t’acomodis amb tu mateix”. Per això, a ‘Cyclamen’ “busca aquella cosa de nen petit i de misteri”.

Graham torna a publicar el disc en anglès. No descarta, però, cantar en altres llengües més endavant. “Alguna cançó en català i castellà, he escrit, però quan em poso a escriure em venen les frases en anglès. Al no ser nativa fa que sintetitzi els pensaments d’una manera curiosa i si intento escriure en català, em surt una cosa massa elaborada, ja el parlo massa”.

Gira

La cantant, que va fer la prèmiere del disc en la inauguració del 34è Mercat de Música Viva de Vic, actua aquest divendres a l’Auditori de Girona; el 4 de febrer a l’Intervfest al Conde Duque de Madrid; el 17 de febrer al Paral·lel 62 de Barcelona en el marc del Guitar BCN i al cicle Hivernacle de Vilafranca del Penedès, el 3 de març.

El disc ha estat editat pels segells nord-americans Verve Forecast, New Deal juntament a Universal Music i Primavera Labels. Es va gravar durant diversos mesos entre el menjador de la cantautora a l’Empodrà i l’estudi amb l’ajuda de l’enginyer de so Jordi Mora i l’arranjadora Helena Cànoves, partint d’una base de piano i guitarra clàssica.