Els periodistes Toni Orensanz i Rafa Marrasé publiquen «La gran explosió», un llibre que neix com una crònica de l’accident d’IQOXE del 14 de gener del 2020 i a partir d’aquí explica com es va instal·lar la petroquímica al Camp de Tarragona, les «negligències comeses» o la «manca de fiscalització» per part de les administracions competents.

Els accidents i les emissions de la petroquímica són «un problema de país», apunta Marrasé. Els autors incideixen en la proximitat dels habitatges amb els polígons, la legislació mediambiental i la manca de dades sobre les emissions. Un fet que, opinen, ha causat una «relativització del risc» per part de la ciutadania. Marrasé considera que la «gran trampa» de la indústria química és la legislació, encara massa laxa. L’exresponsable del Laboratori del Centre de Medi Ambient de la UOC, Francesc Xavier Roca, comenta que el fet que determinades substàncies no arribin al límit legal, no vol dir que no estiguin afectant la salut de la població. «No és un criteri de salut, és un criteri empresarial», assenyala Marrasé. Els periodistes situen la petroquímica en un context social i econòmic determinat. És un «accident urbanístic i de planificació territorial» que hi hagi nuclis habitats tan a prop, assegura Orensanz.