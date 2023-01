El director de cinema Agustí Villaronga ha mort aquest diumenge de matinada als 69 anys, segons ha confirmat l’Acadèmia del Cinema Català en un comunicat. El també guionista es va donar a conèixer popularment amb l’adaptació homònima de la novel·la d’Emili Teixidor ‘Pa negre’, pel·lícula per la qual va recollir reconeixements al Festival de Sant Sebastià, als Goya i als Gaudí. Nascut a Palma el 1953, Villaronga es va llicenciar en Història de l’Art a la UB i en els seus inicis compaginava la tasca de professor d’imatge, crític cinematogràfic i la direcció artística teatral. Al llarg de la seva carrera va treballar també com a actor al cinema i al teatre. La seva filmografia caracteritza per allunyar-se dels circuits comercials.

L’acadèmia ha explicat que Villaronga ha mort envoltat de la seva família i amics. “El seu talent, la seva sensibilitat, la seva enorme capacitat d’estimar tot el que tocava i les seves pel·lícules quedaran per sempre”, ha remarcat.

Villaronga també va exercir com a il·luminador en muntatges de Ricard Salvat, Víctor García i Pere Planella i es va iniciar en el cinema com a realitzador de curtmetratges i com a actor secundari i de secretari de rodatge en films professionals. Després de dirigir diversos curtmetratges, va debutar com a director amb el film de terror ‘Tras el cristal’ l’any 1987.

Amb ‘El niño de la luna’ (1989) va guanyar el Premi Goya al guió original, mentre que el 2000 una de les seves obres més personals ‘El mar’ va rebre el Premi Manfred Salzberg del Festival de Berlín. El 2002, va rodar ‘Aro Tolbukhin: en la mente del asesino’, un fals documental que va estar nominat als Goya, va passar pel Festival de Sant Sebastià i va rebre set Premis Ariel.

El seu gran èxit, ‘Pa negre’

Amb tot, el gran èxit de Villaronga no va arribar fins al 2010, quan va adaptar la novel·la d’Emili Teixidor ‘Pa Negre’ de la mà de la productora Isona Passola. El film va rebre reconeixements de tot tipus, des del Festival de Sant Sebastià -on es va presentar- i imposant-se als Goya i als Gaudí. ‘Pa negre’ va donar una gran popularitat al cineasta, en quedar-se a les portes de competir als Premi Oscar en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa.

Posteriorment, el 2017 va estrenar el drama ‘Incerta Glòria’ que també va estar nominat en diversitat de premis i el 2021 ‘El ventre del mal’. El darrer film que ha dirigit ha estat ‘Loli Tormenta’ rodat l’any passat.

Entre les nombrosos premis que ha rebut, destaquen el Premi Nacional de Cultura de Cinema (2001), el Premi Nacional de Cinematografia del Ministeri de Cultura (2011) i la Medalla d’Or al Mèrit en Belles Arts (2021).