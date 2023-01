La «normalitat» va tornar al llarg del 2022 als teatres públics de la ciutat, tal i com ha afirmat avui Jordi Basomba, gerent de l’empresa municipal Manresana d’Equipaments Escènics. Entre el Teatre Kursaal, el Teatre Conservatori i l’Espai Plana de l’Om, es van dur a terme 201 funcions de 142 espectacles, amb un total de 76.957 espectadors. Una xifra que queda lluny del rècord de 90.192 del pre-pandèmic 2019 però que apunta una recuperació que, segons preveuen els responsables de la programació escènica, ha de continuar enlairant-se durant el 2023.

«Hem de tenir present que fins al 27 de gener es va mantenir la restricció d’aforament al 70 %, i la mascareta va ser obligatòria fins al 20 d’abril», ha explicat Basomba. Després del desastre del 2020, que tot i així va tenir 35.533 espectadors, en el 2021 es va començar a recuperar l’assistència i la xifra a finals d’any va pujar als 45.614. Amb la covid encara circulant poderosament, l’assistència als espectacles va viure un repunt però encara a anys llum dels temps precedents.

De les xifres del 2022 destaca poderosament que, tot i que el virus encara cuejava a principis d’any fruit de la sisena onada, es van ofertar 201 funcions, la tercera xifra més alta des de la reapertura del Kursaal el 2007. Al marge del rècord del 2019, amb 235 funcions, l’altre any potent va ser el 2017, amb 207 funcions.

XIFRES DEL 2022 76.957 espectadors 201 funcions 142 espectacles 70 % d'aforament

La programació mitjana de l’oferta del 2022 va ser del 70 per cent, que és així mateix la mitjana que va registrar la sala gran del Kursaal. La sala petita va estar en un 73 % i tant el Conservatori com la Plana van quedar per sota, amb 64 i 66 % respectivament.

«La xifra d’espectadors és un termòmetre que ens permet veure on estem», ha apuntat Basomba: «l’important és que la línia va cap amunt». En aquest sentit, l’executiu va recordar que durant la pandèmia van sorgir algunes veus pessimistes que pronosticaven que «això ja no tornarà a ser el mateix». Tot el contrari, ha anotat Basomba: «hi ha gent que durant l’any passat encara tenia recança de tancar-se en un teatre i seure colze a colze amb altres persones, però l’evolució al llarg dels mesos va ser a l’alça».

La gràfica dels espectadors anuals va camí de continuar mirant amunt aquest 2023. Segons ha explicat Joan Morros, responsable del Galliner, l’entitat encarregada de la programació, «s’han posat a la venda 65.000 entrades pels 77 espectacles del període gener-juny i ja se n’han venut el 55 per cent». Una dada que confirma que «ningú ha deixat de venir al teatre perquè el 2020 tinguéssim la covid», en paraules de Basomba.

Durant el 2022, es van exhaurir les entrades de 18 espectacles, tres dels quals a la sala gran del Kursaal durant el període de restricció al 70 %. El 2023, va per un camí similar perquè venim d’un cap de setmana amb 6 funcions del musical de gran format La jaula de las locas que pràcticament ha exhaurit localitats i, per exemple, de les quatre funcions de l’obra de teatre La trena d’aquest cap de setmana i de les 5 d’El petit príncep del febrer ja pràcticament no queda cap tiquet a la venda. Per cert, un altre èxit en l’horitzó pot ser el del musical Grease, en el qual hi ha el bagenc Jan Buxaderas i que arribarà a la ciutat al novembre.

Una de les preocupacions dels programadors és evitar desequilibris entre gèneres i donar visibilitat a disciplines com el circ i la dansa. «Volem que l’assistència creixi de forma coherent en tot allò que proposem», ha afegit Basomba. Un objectiu compartit per la conselleria de Cultura, que destina ajudes a la programació d’espectacles d’aquests gèneres fora de Barcelona. «D’oferta teatral n’hi ha molta, pots triar entre 50, 60 obres, però de circ per a la sala gran potser només hi ha tres o quatre muntatges», ha explicat el gerent de MEES.