La comèdia de ciència ficció Todo a la vez en todas partes, dirigida per Daniel Kwan i Daniel Scheinert, encapala el rànquing de candidatures als Oscars, amb onze nominacions, seguida de Sin novedad en el frente i Almas en pena de Inisherin, que tenen 9 cadascuna tal i com s'ha anunciat aquest migdia a Los Angeles. En un acte conduït pels intèrprets Riz Ahmed (Sound of Metal) i Allison Williams (M3gan), s'han donat a conèixer els aspirant a les estatuetes que es lliuraran el 12 de març (matinada del 13, hora catalana) en la gala que presentarà Jimmy Kimmel.

Elvis les segueix de prop amb 8 candidatures i Los Fabelmans, la pel·lícula autobiogràfica de Steven Spielberg, ha aconseguit set nominacions.

NOMINACIONS

Millor pel·lícula:

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentit de l'aigua

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan

Millor direcció

Martin McDonagh per 'Almas en pena en Inisherin'

Daniel Kwan y Daniel Scheinert per 'Todo a la vez en todas partes'

Steven Spielberg per 'Los Fabelman'

Todd Field per 'Tár'

Ruben Ostlund per 'El triángulo de la tristeza'

Millor actriu

Cate Blanchett per 'Tár'

Ana de Armas per 'Blonde'

Andrea Riseborough per 'To Leslie'

Michelle Williams' per 'Los Fabelman'

Michelle Yeoh per 'Todo a la vez en todas partes'

Millor actor

Austin Butler per 'Elvis'

Colin Farrell per 'Almas en pena en Inisherin'

Brendan Fraser per 'La ballena'

Paul Mescal per 'Aftersun'

Bill Nighy per 'Living'

Millor actor de repartiment

Brendan Gleeson per 'Almas en pena en Inisherin'

Brian Tyree Henry per 'Causeway'

Judd Hirsch per 'Los Fabelman'

Barry Keoghan per 'Almas en pena en Inisherin'

Ke Huy Quan per 'Todo a la vez en todas partes'

Millor actriu de repartiment

Angela Bassett per 'Black Panther Wakanda Forever'

Hong Chau per 'La ballena'

Kerry Condon per 'Almas en pena en Inisherin'

Jamie Lee Curtis per 'Todo a la vez en todas partes'

Stephanie Hsu per 'Todo a la vez en todas partes'

Millor guió original

Almas en pena en Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Tár

El triángulo de la tristeza

Millor guió adaptat

Sin novedad en el frente

Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion

Living

Top Gun: Maverick

Ella Hablan

Millor pel·lícula internacional

Sin novedad en el frente

Argentina, 1985

Close

Eo

The Quiet Girl

Millor pel·lícula documental

All that Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Millor pel·lícula d'animació

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel the shell with shoes on

El gato con botas: Último deseo

El monstruo marino

Red

Millor curtmetratge de ficció (acció real)

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Millor curmetratge de ficció (animació)

The Boy, the Mole, The Fox ad the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich told me the world is fake and I think i believe it

Millor curmetratge documental

The Elephant Whisperers

Haulout

How do you measure a year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gat

Millor muntatge

Almas en pena en Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Tár

Top Gun: Maverick

Millor fotografia

Sin novedad en el frente

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

El imperio de la luz

Tár

Millor disseny de producció

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

Millor vestuari

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Todo a la vez en todas partes

El viaje a París de la señora Harris

Millor maquillatge i perruqueria

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

La ballena

Millor música

Sin novedad en el frente

Babylon

Almas en pena de Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Millor so

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Millor cançó original

'Applause' de 'Tell It Like a Woman'

'Hold my hand' de 'Top Gun: Maverick'

'Lift me up' de 'Black Panther: Wakanda Forever'

'Naatu Naatu' de 'RRR'

'This is a Life' de 'Todo a la vez en todas partes'

Millors efectes visuals

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick