La pintura de l'artista de Casserres Marc Camps (1936-2012) protagonitza la primera exposició de l'any al Firabar de Cardona, amb un conjunt de paisatges hivernals inspirats en ambients diversos com el municipi de Gironella, la ria de Bilbao i algunes localitats franceses que va visitar. Els quadres, olis sobre tela procedents de col·leccions privades, es poden veure durant els mesos d'hivern a l'establiment. Organitzada pel col·lectiu manresà d'estudi i divulgació de l'art a la Catalunya central Grehvat.0 i Firabar, la mostra commemora el desè aniversari de la mort de l'artista.

Camps es va iniciar en la pràctica pictòrica al taller de Ramon Trulls Pons (1921-2017), i es va sentir atret pel post-impressionisme i l'expressionisme, sobretot per van Gogh i els expressionistes de l'escola parisenca. Amb el pas dels anys, Camps va freqüentar les sales de Barcelona i també va exposar a França (París) i els Països Baixos (Amsterdam i Delft).

L'artista berguedà va desenvolupar la major part de la seva trajectòria entre Casserres i Barcelona, i va combinar el paisatgisme amb la tècnic del retrat de temes diversos, com les sèries de pallassos que va realitzar. També va tractar la natura morta. Tal i com expliquen els organitzadors, "les seves obres es caracteritzen pel seu caràcter trist i melangiós, construïdes amb denses pinzellades rítmiques i insistents, amb un predomini dels freds i els colors bruts que configuren unes atmosferes deprimides, com fumejades per la seva perenne pipa".