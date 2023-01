Google ha admès problemes en els resultats de cerques en català al seu buscador i ha assegurat que està "investigant solucions" per esmenar-ho. "És una prioritat abordar-ho", ha indicat el gegant nord-americà en un comunicat publicat aquest dimecres al seu compte de Twitter. "Entenem la preocupació dels que busqueu resultats en una llengua concreta", ha assegurat la multinacional en un missatge escrit en català. Google s'ha pronunciat coincidint amb una campanya engegada a les xarxes socials que reclama que no es penalitzi la versió catalana dels resultats. L'empresa ha assegurat que corregir aquestes incidències "requereix temps" per assegurar-se que el buscador funcioni "de manera perfecta".

D'altra banda, la multinacional ha defensat que no s'ha fet cap canvi recent en els sistemes que determinen els resultats en funció de la llengua i ha apuntat a la possibilitat que l'indexació de continguts en diverses llengües a la versió catalana puguin confondre el buscador. "Poden sorgir incidències quan indexem contingut multilingüe i no s'indiqui quina versió hem de mostrar", ha defensat Google. La multinacional ha afegit que està investigant els potencials problemes en el disseny dels seus sistemes per poder efectuar millores.