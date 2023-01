Obres de teatre de temàtica incisiva i compromesa, que interessin els joves a partir de 16 anys. Això és el que proposa el nou cicle RBLS (Rebels), que impulsa El Galliner, entitat responsable de la programació teatral a Manresa des del 1996, i que des dels seus inicis ha tingut com un dels seus grans objectius acostar el teatre als joves. El cicle s’ha creat seguint l’estela del festival RBLS, nascut a Barcelona el 2017 a càrrec de la periodista i emprenedora cultural Carme Tierz i que té per objectiu encomanar als joves la passió pel teatre a través de muntatges arriscats, que connectin amb les seves inquietuds.

La programació d’aquest semestre inclourà tres espectacles amb una temàtica d’especial interès per als joves: els trastorns alimentaris (Nua), el bullying (Girls like that) i el fet de créixer i ser lliure (Lázaro). La primera de les obres proposades, Nua, radiografia d’un trastorn, que es farà ja aquest dimarts (20 h), també la podran veure els matins de dilluns i dimarts alumnes de batxillerat de Manresa en sessions organitzades per l’Ajuntament dins del programa Emmiralla’t.

Per tal que el tema econòmic no sigui un impediment per anar al teatre, les obres de RBLS costen 6 euros. «Volem que els joves vegin que les històries que connecten amb ells no només estan al cine o a les xarxes. Que el teatre ofereix una proximitat de la vivència més punyent, que tenir els actors a prop els pot impactar i que això els enganxi per venir més vegades», ha remarcat Jordi Mira, membre del Galliner.

El nou cicle RBLS s’afegeix a altres mesures que el Galliner han impulsat per acostar el teatre als joves, com que des del 2000 les obres del Toc de Teatre són a 6 euros per als menors de 25 anys. I, des de fa dos anys, s’ha allargat l’edat jove fins als 30 anys.

I el 2002 es va crear el cicle Platea Jove, que proposa espectacles de teatre, música o dansa al teatre Conservatori per 5 euros. Aquesta programació, adreçada a alumnes d’ESO, compta amb la col·laboració en la difusió de joves d’alguns instituts. Seguint aquest model, els prescriptors del RBLS són alumnes de l’Aula d’Arts Escèniques del Kursaal. Tot i que es vol atraure el públic jove, les primeres obres del cicle, «que hem anat a veure, són boníssimes, i les oferim a tothom qui se senti rebel». De fet, queden poques entrades per Nua, però cal esperar per veure quantes les han comprat joves.

«Nua» tracta els trastorns alimentaris

L’actriu Ann Perelló explica el trastorn alimentari que va viure en primera persona. És un relat cru, sense filtres, del seu se procés emocional i vital, i també es fixa en com els cànons de bellesa cauen com una llosa, especialment sobre les noies. Però de tot això se’n surt. Perelló va sentir la necessitat d’exposar la seva experiència per trencar tabús, perquè tot i saber que passa a moltes persones del nostre entorn, no se’n parla. Dimarts 31 de gener, 20 h, Sala Petita

«Girls like t'hat» parla del 'bullying'

El muntatge del canadenc Evan Placey aborda la discriminació de gènere i el bullying des d’una perspectiva d’empoderament de la víctima, i també parla de l’impacte del món digital en la manera com els joves es relacionen i configuren les seves identitats. A l’obra, un encàrrec del National Youth Theatre of Great Britain, un grup de noies fan bullying a una de les seves amigues estigmatitzant-la per la seva conducta sexual. Divendres 17 de febrer, 20 h, Sala Petita

«Lázaro» o com ser lliure a ritme de rap

El valencià Roberto Hoyo interpreta una versió a ritme de rap del famós Lazarillo de Tormes. El protagonista és un tio llest, que es busca la vida com pot: trafica, roba i enganya. Però és simpàtic, despert, expansiu... Comparteix la seva història al costat del seu col·lega Marco, que hi posa la música. L’espectacle parla sense embuts de violència, de drogues, d’emocions, de desigualtat i d’injustícia. Divendres 12 de maig, 20 h, escenari del Teatre Conservatori