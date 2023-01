La prolífica i polièdrica trajectòria cultural de Lluís Calderer i Cortasa es recordarà a partir d'avui i durant tot l'any a Manresa amb un programa d'actes que vol retre homenatge a la figura de qui va ser un destacat escriptor, docent, teòric, divulgador i activista i que va morir el 19 de setembre del 2020, a l'edat de 76 anys. El tribut s'inicia aquest divendres amb la inauguració de l'exposició Alfabet Calderer, a la sala gran del Centre Cultural El Casino i continuarà en els propers mesos amb visites, rutes, reedicions, actuacions musicals i presentacions que destacaran els múltiples interessos literaris de qui va ser també professor i va col·labrar del 1991 al 1995 en el suplement cultural Idees que va publicar Regió7.

La mostra es podrà visitar des d'avui a les 19 h fins el dia 5 de març. El 3 i el 10 de febrer es faran dues visites guiades a càrrec del comissari de l’exposició, Joaquim Noguero.

El 24 de febrer, a les 18 i 20 h, a la sala petita del Kursaal, es farà el concert “Delit d’estels”, inspirat en els poemes que Lluís Calderer va lliurar a Manel Camp per realitzar una composició musical. El pianista els va musicar, però no es van arribar a interpretar mai en públic. Hi participaran Manel Camp (piano), Celeste Alías (veu), Xisco Aguiló (contrabaix) i Xavier Serrano (rapsode). Les composicions seran il·lustrades amb obres de membres del Quadern de Taller.

El 5 de març (18 h), en la cloenda de l’exposició, tindrà lloc al Casino el concert “Llegenda d’ambició i mort”, versió de cambra de “Ventada d’espases”, que va néixer de la descoberta feta pel músic i compositor manresà Josep Padró Sala i pel mateix Lluís Calderer d’una cançó catalana recollida per Joan Amades. En el seu moment, es va representar com a cantata per a orquestra, cor, solistes i narrador. Ara, es podrà escoltar en el format de cambra on la música de Padró i la lletra de Calderer seran interpretades per Ensemble Alquímia, un quartet de corda format per Ariadna Padró (violí), Miquel Córdoba (violí), Lais Besalduch (viola) i Anna Costa (violoncel), així com el rapsode, Jaume Huch.

Durant aquest any, Cineclub Manresa projectarà pel·lícules que van ser referencials per Calderer. La primera sessió serà el 21 de febrer (18.30 h), a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om, amb la projecció de Mamma Roma, de Pasolini. Durant la vetllada es podrà escoltar l’enregistrament de la presentació que Calderer en va fer quan es va projectar.

En el festival Tocats de Lletra es dedicarà una sessió a Calderer, i a finals d'any Quim Noguero conduirà una visita a la Manresa de l'escriptor i poeta. També es treballa per fer una presentació a la Setmana del Llibre en Català.

El segell berguedà Edicions de l'Albí publicarà al maig A l'ombra del faroner. Notes sobre literatura, un llibre inèdit de Calderer, i de cara a la tardor està prevista la reedició de Diàleg amb la poesia. Ambdues propostes iniciaran la reedició de les obres del manresà. Durant el 2024 es vol publicar l'obra poètica completa.

Així mateix, els materials de l'exposició perduraran després de l'exhibició al Casino integrant-se a la pàgina web que formarà part del portal memorial.cat